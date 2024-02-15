Firefox ищет способы выживания. Первый шаг - увольнение сотрудников и закрытие проектов
После смены генерального директора Mozilla провела четвертую волну массовых увольнений работников. По текущим данным компания попрощается с 60 сотрудниками. Также будут урезаны инвестиции в некоторые продукты компании: Online Footprint Scrubber, Mozilla VPN, Mozilla Relay и Mozilla.social Mastodon.
Сокращения в компании Mozilla
Компания Mozilla, создающая известный браузер Mozilla Firefox, заявила о сокращении штата сотрудников на 60 человек, с учетом того, что на данный момент в компании работает от 500 до 1000 человек увольнения коснутся 5-10% работников. Стоит отметить, что это уже не первое сокращение штатов в организации. Так во время пандемии Covid-19 в 2020 году было уволено 250 человек, что составляло около 30% процентов сотрудников, а в 2017 — 50.
О нынешних увольнениях стало известно спустя несколько дней после ухода в отставку бывшего генерального директора организации Митчелла Бейкера (Mitchell Baker) и постановки на его место Лоры Чамберс (Laura Chambers), которая ранее состояла в совете директоров компании.
Доподлинно неизвестно были ли данные сокращения штата задуманы ранее или являются видением Чамберс на будущее организации, пишет издание The Register.
По заявлению представителя компании Mozilla делает упор на более успешные по их мнению продукты, попутно сокращая инвестиции на наиболее нерелевантные.
О сокращении инвестиций в продукты компании
Под сокращение попали такие сервисы как: Mozilla.social (собственная социальная сеть компании, позволяющая вести собственный микроблог), запущенный менее года назад совместно с компанией Mastodon. И Online Footprint Scrubber — платная функция, анонсированная всего неделю назад.
Mozilla VPN, Relay (защитная функция, позволяющая анонимно регистрировать новые учетные записи, блокировать спам и нежелательные звонки) и другие продукты для обеспечения конфиденциальности также сокращаются, поскольку компания считает, что эти продукты не отличаются от аналогичных у конкурентов.
По словам организации пользователям Mozilla.social Mastodon паниковать не стоит: продукт не закрывается, а просто подвергается тому, что Mozilla назвала «стратегической коррекцией» с «гораздо меньшей командой».
О дальнейших планах Mozilla
В планах компании сосредоточиться на своем основном приложении — веб-браузере Firefox для ПК и Firefox Mobile для Android и IOS. Что является наиболее выгодной стратегией, так как Mozilla Firefox остается самым известным приложением компании, несмотря на меньшую популярность по сравнению с конкурентами и снижение доли рынка, продукт является крупнейшим источником дохода для компании.
Так в последней версии Firefox 122 улучшили функцию перевода веб-страниц браузера. А в памятках для сотрудников Mozilla сообщает о необходимости внедрения продвинутого искусственного интеллекта в браузер. Для скорейшего релиза продукта компания объединяет свои подразделения Pocket, Content и AI/Ml в одно.
В последние годы компания делала упор на расширение пакета своих продуктов на рынке, в то время как их флагманский проект Firefox продолжал терять популярность и долю рынка. Mozilla неоднократно подвергалась критике за это решение, но руководство компании утверждало, что диверсификация ее портфеля продуктов за пределами Firefox необходима для обеспечения выживания Mozilla в долгосрочной перспективе.
По данным StatCounter, Firefox является шестым по популярности веб-браузером с долей на мировом рынке всего в 0.5%, когда основные конкуренты от Google (Chrome) и Apple (Safari) в совокупности занимают 90% рынка. В России же доля рынка Firefox составляет всего 3.3% в среднем.
Учитывая, что Google и Microsoft активно внедряют ИИ в свои браузеры, решение Mozilla внедрить собственный ИИ в Firefox позволит соответствовать новым стандартам в сфере и поддерживать актуальность продукта на рынке. Потому что решение организации по созданию инструментов с открытым исходным кодом и ориентированных на конфиденциальность не вызвал энтузиазма у большей части рынка.
Mozilla считает, что Firefox станет лучше, если Apple, Google и Microsoft прекратят использовать технические требования, которые затрудняют сторонним разработчикам создание браузеров, способных конкурировать с их собственными продуктами.
Недавно Apple сделала небольшую уступку, разрешив браузерам использовать движки, отличные от собственного WebKit, на устройствах под управлением iOS, но только в Европе. Это дает возможность браузерному движку Gecko от Mozilla проявить себя, что, возможно, объясняет, почему организация уделяет приоритетное внимание разработке Firefox Mobile.