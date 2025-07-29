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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пауков Андрей


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
11.06.2025 Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пауков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7937 2
Газинформсервис - ГИС 335 1
ФОРС - Центр разработки 658 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1504 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 140 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14097 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7858 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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