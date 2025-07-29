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Пауков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
|11.06.2025
|Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля 1
Пауков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7937 2
|Газинформсервис - ГИС 335 1
|ФОРС - Центр разработки 658 1
|Васильев Дмитрий 70 1
|Патракова Анжела 9 1
|Кирпичев Михаил 2 1
|Зиналь Максим 1 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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