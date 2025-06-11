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Кирпичев Михаил
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля 1
Кирпичев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ФОРС - Центр разработки 653 1
|Yandex - Яндекс 7826 1
|Зиналь Максим 1 1
|Васильев Дмитрий 68 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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