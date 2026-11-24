В онлайн-доску Unidraw компании «Т-Технологии» добавлена поддержка Model Context Protocol (MCP) — открытого стандарта, через который ИИ-ассистенты и агенты работают с внешними сервисами. Теперь пользователи могут поручить ИИ-ассистенту, которым уже пользуются, прочитать содержимое доски, собрать на ней схему или разложить итоги встречи по стикерам без ручного переноса данных между окнами. Об этом CNews сообщил представитель компании «Т-Технологии». Запуск отвечает на растущий запрос бизнеса: компании переходят от ИИ-чатов, которые отвечают на вопросы, к агентам, которые выполняют задачи внутри рабочих инструментов команды.

MCP за два года превратился из экспериментальной разработки Anthropic в отраслевой стандарт для подключения ИИ-агентов к внешним сервисам. По данным Anthropic на март 2026 г., в мире работало более 10 тыс. активных публичных MCP-серверов, а SDK протокола скачивали 97 млн раз в месяц.

Протокол внедряют и в сервисы для совместной работы — например, в ноябре 2026 г. Figma сообщила, что ее MCP-сервером пользуются около 1 млн пользователей ежемесячно, а за третий квартал использование протокола выросло почти втрое. Компании также отмечают экономию времени при использовании ИИ-агентов в корпоративных сервисах. Например, Uber отметил, что благодаря использованию агента в Figma создание документации для компонентов дизайн-системы занимает день вместо месяцев. Исследование Harvard Business School AI Institute на основе 10 тыс. сессий Perplexity показало, что время выполнения задач сотрудников с ИИ-агентами снизилось в среднем на 87% — 36 минут вместо 269.

ИИ-агенты могут читать и создавать контент в Unidraw. Они получают информацию со стикеров и других объектов на доске, анализируют схемы и используют эти данные для выполнения задач. Например, агент может построить схему бизнес-процесса по текстовому описанию, создать доску по готовому шаблону и заполнить ее информацией, подготовить графики для презентации и обзора или добавить на доску текст ответа ИИ-агента рядом с другими элементами. При этом агент получает только те права доступа, которые есть у его пользователя.

В работе продуктовых команд MCP помогает автоматизировать задачи, связанные с обработкой информации. После ретроспективы агент можем выделить договоренности и задачи (Action Items), после мозгового штурма — сгруппировать идеи и составить резюме обсуждения. Также он умеет создавать BPMN-диаграммы, проверять их, находить логические ошибки и предлагать исправления, а также считывать BPMN-диаграммы для дальнейшей реализации решения. Если к MCP подключены другие рабочие сервисы, агент может перенести в них данные с онлайн-доски.

Сервисы для совместной работы стали одним из сегментов, где спрос на такой доступ уже измерим. Собственные MCP-серверы открыли Miro, Figma и Canva. Один из крупных сервисов для совместной работы, запустивший MCP-сервер в феврале 2026 г., к октябрю зафиксировал более 19 млн обращений ИИ-агентов к доскам, а в августе сервером пользовались более 85 тыс. организаций. При этом три из четырех пользователей работают не в разработке, а в продуктовых, дизайнерских, маркетинговых и операционных командах. Это значит, что работа с ИИ-агентами перестала быть инструментом инженеров и становится частью повседневных процессов всей компании.

Unidraw — онлайн-доска для совместной работы, которую «Т-Технологии» создала в 2022 г. для собственных команд и в 2024 г. открыла для всех пользователей. За последний год ежемесячная активная аудитория Unidraw выросла в 3 раза, сейчас сервис насчитывает 335 тыс. регистраций, а на платформе создано более 700 тыс. досок. Unidraw включен в реестр российского программного обеспечения.

Главный технический директор «Т-Банка» Игорь Маслов отмечает, что команды накапливают на онлайн-досках много информации — результаты встреч, идеи, планы и исследования: «Мы видим, что интерес к MCP растет: по данным Google Trends количество запросов про MCP во всем мире выросло на 120% в этом году относительно предыдущего, а в России — на 250%. Чтобы ИИ-агент мог полноценно помогать команде, ему нужен доступ к рабочему контексту. Теперь пользователю не нужно выбирать между привычным ИИ-агентом и инструментами для работы. Благодаря MCP можно подключить к Unidraw агента, который сможет обрабатывать содержимое доски, превращать результаты обсуждений в конкретные действия и создавать визуальные материалы по текстовому описанию».

Поддержка MCP уже доступна всем пользователям Unidraw бесплатно. Для подключения необходимо выбрать раздел «Токены доступа» в профиле в Unidraw, создать PAT-токен, открыть настройки MCP в своем ИИ-клиенте, добавить MCP-сервер Unidraw по адресу https://unidraw.io/mcp и настроить авторизацию с помощью созданного токена.