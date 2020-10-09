AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов

Время собирать камни

Компания AMD ведет переговоры о приобретении Xilinx – крупнейшего мирового производителя программируемых микросхем (ПЛИС – программируемых логических интегральных схем), сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

В случае положительного исхода переговоров, сделка может состояться уже на следующей неделе. Цена сделки, по данным источников WSJ, составит порядка $30 млрд. Приобретение Xilinx компанией AMD имеет все шансы стать вторым по величине мегаслиянием 2020 г. – после объявленного в середине сентября решения компании Nvidia о приобретении британской ARM Holdings за $40 млрд.

Приобретение Xilinx позволит AMD усилить конкуренцию с Intel на стратегически важном для обоих компаний рынке решения для серверов и ЦОДов. Ранее, в 2015 г., Intel приобрела за $16,7 млрд второго по величине производителя ПЛИС – компанию Altera.

Для Xilinx сделка с AMD также могла бы стать решением ряда проблем, возникнувших у компании в ходе торгового противостояния Китая и США. В частности, Xilinx тщетно пыталась, но так и не смогла добиться у американских регуляторов специального разрешения на продолжение поставок в адрес Huawei.

Стратегический рынок программируемой логики

В последнее время AMD значительно усилила свои позиции на рынке ПК и ноутбуков – главным образом, за счет рыночной доли Intel. Теперь AMD проявляет серьезный интерес к полноформатному возвращению на рынок решений для серверов и дата-центров, где лидерство Intel по-прежнему является подавляющим.

Крупнейшая в мире FPGA Xilinx VU19P: 9 млн программируемых вентилей, 35 млрд транзисторов

Патенты и технологии Xilinx на программируемые чипы, применяемые, в частности, для ускорения рабочих задач в ЦОДах – в том, числе, с поддержкой ИИ, обеспечат процессорам и графическим ускорителям AMD дополнительную популярность на серверном рынке.

Xilinx, штаб-квартира которой располагается в Сан-Хосе (Калифорния, США), специализируется на разработке и выпуске наиболее сложной и востребованной на рынке разновидности программируемой логики – программируемых пользователем вентильных матриц (ППВМ, или FPGA – Field Programmable Gate Array). Современные решения этого класса, которые могут насчитывать миллионы программируемых ячеек, позволяют однократно (ASIC) или многократно программировать их вычислительные свойства и возможности уже после изготовления. В настоящее время компания выпускает свои чипы на фабриках TSMC с соблюдением техпроцессов плоть до 7 нм.

Использование FPGA играет огромную роль в процессе проектирования процессоров, создания встраиваемых чипов, и особенно при разработке систем, в которых требуется одновременное совершенствование аппаратной и программной частей.

В настоящее время FPGA широко используются для производства телекоммуникационой аппаратуры для сетей 5G, аппаратных ускорителей для обработки специфических рабочих задач в дата-центрах с использованием технологий искусственного интеллекта, и для других систем гражданского и военного назначения.

Ранее производители вычислительного и телекоммуникационного оборудования встраивали запрограммированные чипы FPGA в конечные серийные устройства, и заменяли их специализированными серийными чипами на следующих стадиях развития технологии. В последнее время, в связи с повысившейся частотой обновления стандартов, в некоторых областях полупроводниковой промышленности становится выгоднее встраивать перепрограммируемую логику в серийную технику и затем, по мере выхода новых спецификаций, просто перепрограммировать эти FPGA.

Такая ситуация, в частности, складывается с телеком-оборудованием для сетей стандарта 5G, который все еще продолжает развиваться, а также в автомобильной промышленности, где модернизация бортового компьютера при наличии FPGA сводится к перепрошивке «по воздуху».

Согласно прогнозу аналитиков Grand View Research, мировой рынок чипов FPGA по итогам 2020 г. составит $9,8 млрд. Выручка Xilinx по итогам 2019 г. составила $3,06 млрд, по итогам 2020 г. ожидается рост до $3,16 млрд. По собственному заявлению компании, она занимает 51% мирового рынка FPGA. На втором месте с долей 34% располагается Intel (Altera), и на третьем с большим отставанием от лидеров Lattice Semiconductor.