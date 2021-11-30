ГК «Эдит про»: рынок CRM в России вырастет на 20% в 2021 году

ГК «Эдит про» оценивает рост рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами в России по итогам 2020 г. в 15% и прогнозирует увеличение в 2021 г. еще на 20%.

Мировой рынок систем управления взаимоотношениями с клиентами вырос в 2020 г. до $43,7 млрд, в последующие восемь лет он продолжит расти, увеличиваясь в среднем каждый год примерно на 10%. Такие данные приводит исследовательская компания Grand View Research.

В России рынок CRM растет активнее. К 2025 г. его объем по сравнению с 2020 г. увеличится в 1,7 раза, превысив 10 млрд руб., считают аналитики. Эксперты «Эдит про» предвидят ускорение темпов роста рынка в 2021 г.

Это обусловлено низким уровнем проникновения CRM в России. В 2019 г. количество компаний в стране, использующих такие системы, выросло на 21%. Однако это лишь 17% от общего числа предприятий. Потребность в активном внедрении CRM будет сохраняться в России как минимум 10 лет.

«На фоне пандемии резко выросла необходимость цифровых коммуникаций с клиентами, масштабы онлайн-операций расширились, важность улучшения качества обслуживания возросла. Свою роль в росте спроса сыграло также развитие облачных вычислений и гибридных облачных сред. Модели SaaS и IaaS получили большее распространение, выступив драйвером рынка облачных CRM. По нашим оценкам, в 2020 г. объем рынка в России увеличится на 15%, в 2021 г. – на 20%», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

Наиболее востребованы CRM в России в финансовом сегменте, телекоме, транспорте и торговле. При этом все чаще предпочтение отдается отечественным решениям.

Большой популярностью среди компаний пользуются недорогие CRM, ориентированные на конкретные операции бизнеса или отрасли. Например, облегчающие работу с социальными сетями или поиск тендеров, предназначенные специально для энергетических, строительных, торговых и иных организаций.

Другой распространенный запрос – единые платформы. Аккумулируя все данные о клиентах, они подходят для работы как маркетологам, специалистам по продажам, так и руководителям компаний.

Повышенным спросом также пользуются CRM, позволяющие управлять всеми каналами коммуникаций из единого окна и проводить анализ эффективности контактов, происходящих в каждом из них. Важно, чтобы они могли интегрироваться с почтовыми сервисами и автоматическими телефонными станциями.