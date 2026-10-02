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Yandex B2B Tech запустила технологию гибридного поиска – с ее помощью компании смогут улучшить поиск в ИТ-продуктах

Yandex B2B Tech представила гибридный поиск во флагманской базе данных YDB. Технология позволяет одновременно искать информацию по точному совпадению символов и по смыслу слов. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Гибридный поиск поможет улучшить выдачу рекомендательных систем маркетплейсов и соцсетей, а также качество чат-ботов и других ИИ-продуктов. YDB стала первой российской базой данных со встроенным гибридным поиском. Технология уже доступна в enterprise-редакции версии 26.3 для on-premises пользователей и в Managed Service for YDB.

Почти любой пользовательский запрос в современных ИТ-продуктах требует поиска и по ключевым словам, и по смыслу. Например, страховой юрист ищет «выплаты по полису 7702-345678 при переносе рейса». Номер полиса нужно найти слово в слово, а описание случая — понять по смыслу. За первое отвечает полнотекстовый поиск, за второе – векторный. Гибридный объединяет оба вида поиска и закрывает запрос целиком. По данным Grand View Research, к 2028 г. глобальный рынок векторного и гибридного поиска может составить от $2 до $4 млрд.

Гибридный поиск в YDB работает «из коробки». Компания не нужно поддерживать три отдельные системы – основную базу данных, поисковый движок и векторную базу, – оплачивать отдельные лицензии и синхронизировать данные между ними. Документы, тикеты, карточки товаров и диалоги хранятся в одной базе, а поиск работает со всеми типами данных одновременно. При этом YDB соответствует требованиям информационной безопасности крупных компаний.

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«Гибридный поиск напрямую влияет на качество ИИ-продуктов. Если использовать только векторный поиск, система может пропустить точные термины, номера документов или специфические коды. А только полнотекстовый поиск не поймет, что "сбой в системе" и "ошибка в работе ПО" могут означать одно и то же. Гибридный поиск объединяет оба подхода и помогает ИИ-ассистентам давать точные ответы даже на неоднозначные запросы или вопросы с технической терминологией. В YDB мы встроили его прямо в базу данных: оба индекса находятся рядом с данными и обновляются вместе с ними в одной транзакции», – сказал Андрей Фомичев, технический директор YDB.

Гибридный поиск построен на проверенных технологиях YDB – распределенных таблицах, которые автоматически масштабируются и обновляются транзакционно. Главной инженерной задачей было правильно объединить и ранжировать результаты полнотекстового и векторного поиска.

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