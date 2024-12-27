Больше половины специалистов по кибербезопасности называют отсутствие карьерного роста основной причиной для увольнения

Наиболее распространенной причиной покинуть компанию сотрудники отделов кибербезопасности называют отсутствие возможностей для карьерного роста. Об этом сообщили 59% участников глобального опроса «Лаборатории Касперского».

Высокий уровень стресса и недостаток поддержки со стороны руководства также оказались среди значимых факторов, которые приводят к тому, что специалисты покидают компании — в 54% и 50% случаев соответственно. Помимо этого, в топ-5 причин входят монотонная работа (49%) и недостаточный уровень заработной платы (47%).Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как правило, дольше остаются в компании специалисты уровня senior: 49% из них работают на такой позиции более пяти лет после ее достижения. Начинающие сотрудники меняют работу чаще: подавляющее большинство junior-специалистов (89%) работают на одном месте не более четырех лет и лишь 3% — более пяти.

«Для “Лаборатории Касперского” люди — главная ценность, поэтому мы вкладываемся в их обучение и всячески стимулируем культуру профессионального развития на протяжении всего карьерного пути. К примеру, развиваем практику внутренних переходов — так, существенное количество позиций в команде GReAT (Глобальный центр исследования и анализа угроз) закрываются внутренними кандидатами, а средний уровень текучести ИБ-специалистов в нашей компании составляет порядка 10%, что ниже среднего показателя текучести по всей компании. Если специалист готов, мы даем возможность учиться на новых проектах внутри компании, чтобы расширять и усиливать свои профессиональные навыки», — сказал Владислав Галимов, руководитель группы подбора персонала.

Исследование было проведено компанией Grand View Research по заказу «Лаборатории Касперского» в 29 странах, в том числе в России. Всего было опрошено 1012 человек: ИТ-директора, руководители центров мониторинга безопасности (SOC), ведущие специалисты, руководители групп и эксперты по информационной безопасности с разным уровнем опыта.