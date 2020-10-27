Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов

После нескольких недель переговоров AMD купила компанию Xilinx и собирается объединиться с ней для создания 135-миллиардной корпорации. Сделка будет завершена через год, новую компанию возглавит руководитель AMD Лиза Су.

Гигантская покупка AMD

Компания AMD объявила о приобретении Xilinx – крупнейшего во всем мире производителя программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Стороны заключили окончательное соглашение, хотя итоговая сумма сделки оказалась заметно выше прогнозов.

Впервые о планах AMD в отношении Xilinx стало известно в начале октября 2020 г. CNews писал, что, по прогнозам издания Wall Street Journal, оно оценивало Xilinx в $30 млрд. В итоге за активы компании она заплатит $35 млрд, хотя капитализация самой AMD на 27 октября 2020 г. составляла $96,54 млрд.

Переход Xilinx в собственность AMD не потребует много времени – в компании считают, что на выполнение всех условий сделки потребуется около года. Другими словами, до конца 2021 г. корпорации будут функционировать отдельно друг от друга. В настоящее время стороны ожидают одобрения сделки регуляторами и акционерами.

По мнению журналистов издания New York Times, данная сделка станет одной из крупнейших в ИТ-сфере. Они сравнили ее с покупкой британской компании ARM – в сентябре 2020 г. CNews сообщал, что ее купила американская Nvidia, заплатив за нее $40 млрд.

Не поглощение, а слияние

Согласно условиям договора, действующие акционеры Xilinx получат за каждую бумагу этой компании по 1,7234 акции AMD. Итогом всего этого станет появление объединенной компании, 74% которой будут принадлежать AMD, тогда как Xilinx будет владеть оставшейся 26-процентной долей.

Лиза Су встанет у руля новой компании

В официальном сообщении AMD сказано, что подписанное соглашение в результате приведет к созданию компании стоимостью порядка $135 млрд. «Благодаря объединенной команде из 13 000 талантливых инженеров и ежегодным инвестициям в исследования и разработки более $2,7 млрд у AMD появятся дополнительные возможности для создания еще более мощного набора продуктов и специализированных решений», – сказано в сообщении AMD.

Руководить объединенной компанией станет глава AMD Лиза Су (Lisa Su). При этом состав совета директоров компании пополнится представителями Xilinx, тогда действующий руководитель этой компании Виктор Пэн (Victor Peng) перейдет на пост президента AMD, отвечающего за профильный бизнес.

Немного о Xilinx

Xilinx, штаб-квартира которой располагается в Сан-Хосе (Калифорния, США), существует с 1984 г. и специализируется на разработке и выпуске наиболее сложной и востребованной на рынке разновидности программируемой логики – программируемых пользователем вентильных матриц (ППВМ, или FPGA – Field Programmable Gate Array). Современные решения этого класса, которые могут насчитывать миллионы программируемых ячеек, позволяют однократно (ASIC) или многократно программировать их вычислительные свойства и возможности уже после изготовления. В настоящее время компания выпускает свои чипы на фабриках TSMC с соблюдением техпроцессов плоть до 7 нм.

Что задумала AMD

Покупка Xilinx для AMD – это стратегический ход против Intel, ее основного конкурента на рынке процессоров. Данный шаг позволит AMD усилить конкуренцию с Intel на стратегически важном для обеих компаний рынке решения для серверов и ЦОДов. Для Xilinx сделка с AMD также могла бы стать решением ряда проблем, возникнувших у компании в ходе торгового противостояния Китая и США. В частности, Xilinx тщетно пыталась, но так и не смогла добиться у американских регуляторов специального разрешения на продолжение поставок в адрес Huawei.

Использование FPGA, продукции Xilinx, играет огромную роль в процессе проектирования процессоров, создания встраиваемых чипов, и особенно при разработке систем, в которых требуется одновременное совершенствование аппаратной и программной частей.

В настоящее время FPGA широко используются для производства телекоммуникационой аппаратуры для сетей 5G, аппаратных ускорителей для обработки специфических рабочих задач в дата-центрах с использованием технологий искусственного интеллекта, и для других систем гражданского и военного назначения.

Согласно прогнозу аналитиков Grand View Research, мировой рынок чипов FPGA по итогам 2020 г. составит $9,8 млрд. Выручка Xilinx по итогам 2019 г. составила $3,06 млрд, по итогам 2020 г. ожидается рост до $3,16 млрд. По собственному заявлению компании, она занимает 51% мирового рынка FPGA. На втором месте с долей 34% располагается Altera, и на третьем с большим отставанием от лидеров Lattice Semiconductor.

Помимо прочего, AMD хочет снизить операционные расходы на $300 млн в год через полтора года после закрытия сделки. Она планирует добиться этого путем оптимизации деятельности AMD и Xilinx после их объединения.

Как отреагирует Intel

Сделка AMD и Xilinx может больно ударить по Intel. Однако она словно предвидела сделку между AMD и Xilinx – еще в 2015 г. Intel приобрела компанию Altera, второго по величине производителя ПЛИС после Xilinx. Сумма сделки составила $16,5 млрд, то есть Xilinx обошелся AMD почти вдвое дороже.

С другой стороны, приобретение Altera не очень способствовало развитию Intel – в последнее время компания испытывает серьезные трудности. По итогам III квартала 2020 г. она показала провальные результаты – этот период для Intel завершился с 4-процентным падением выручки год к году – до $18,3 млрд. Чистая прибыль показала еще более стремительное падение в сравнении с III кварталом 2019 г – она снизилась на 29%, оказавшись на уровне $4,3 млрд.

Публикация финансового отчета моментально привела к резкому обрушению стоимости акций Intel.