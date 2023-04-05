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Бизнес-коммуникатор Anwork обеспечит безопасный обмен данными на Курганском заводе энергетических технологий

Курганский завод энергетических технологий (КЗЭТ) внедрил защищенный мессенджер Anwork для безопасного обмена информацией и минимизации возможности информационных утечек.

Бизнес-коммуникатор Anwork, разработанный на базе сквозного шифрования, применяется для защиты внутренних и внешних коммуникаций. Обмен данными в приложении осуществляется внутри закрытых групп. Сервис не требует регистрации: для того чтобы начать общение, пользователям достаточно ввести лицензионный ключ и имя сервера, полученные от ИТ-администратора организации или сотрудника сервиса.

Защищенный коммуникатор Anwork обеспечивает безопасность взаимодействия во внешнем периметре не только при обмене сообщениями и файлами, но и при проведении видеозвонков и аудиоконференций. А по истечении заданного периода времени (от 1 до 14 дней) сообщения и данные автоматически удаляются.

«Благодаря Anwork мы можем удаленно проводить конфиденциальные переговоры, использовать быструю защищенную связь, а также свободно передавать чувствительную коммерческую информацию, которая не должна стать доступна третьим лицам, – сказал Наркис Галиаскаров, генеральный директор Курганского завода энергетических технологий. – На фоне недавно вышедших рекомендаций регуляторов по замене иностранных мессенджеров на отечественные и потока новостей об утечках данных в компаниях внедрение средства шифрования корпоративных коммуникаций стало еще одним этапом на пути к построению комплексной системы информационной защиты нашего предприятия».

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«Согласно нашим опросам, все большее число компаний уделяет повышенное внимание безопасности корпоративных данных, в частности, защите внутренней и внешней коммуникации между сотрудниками, подрядчиками и клиентами: вносят изменения в политики безопасности, внедряют дополнительные регламенты общения, разрабатывают новые принципы корпоративной культуры, проводят обучение и сертификацию сотрудников. Забота о предотвращении утечки данных или несанкционированного доступа третьих лиц к коммерческой информации уже является делом не только руководителей, но и рядовых сотрудников, – сказал технический директор ПО Anwork Роман Мискевич. – Исходя из этого, бизнесу необходим инструмент, который позволяет обезопасить процесс взаимодействия с внешним миром. Наш продукт полностью соответствует этим требованиям: вся коммуникация шифруется с использованием криптостойкого протокола шифрования, сочетающего в себе алгоритм Double Ratchet, предварительные ключи и тройную эллиптическую кривую Диффи-Хеллмана (3-DH) и использующего в качестве примитивов Curve25519, AES-256 и HMAC-SHA256. Приложение не содержит центральной базы данных для длительного хранения чувствительной информации. Все передаваемые данные: текстовые, аудио- и видеосообщения, файлы и ключи шифрования удаляются сразу после завершения коммуникации. В дополнение к перечисленным мерам используется двусторонний SSL-pinning».

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