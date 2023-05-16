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ГК «Монт» поможет компаниям защитить цифровые активы и бизнес-коммуникацию

ГК «Монт» заключила соглашение о партнерстве с разработчиком платформы Anwork — компанией «Финансовые инвестиции». В рамках партнерства команда «Монт» через партнерский канал предложит российским предприятиям отечественное программное обеспечение для безопасного корпоративного общения и обмена данными.

Технологии Anwork на базе сквозного шифрования обеспечивают конфиденциальность данных и защищают обмен информацией в рамках внутренних и внешних рабочих коммуникаций. За безопасность отвечает криптографический протокол Signal и сертификат двусторонней авторизации SSL-pinning.

«Коммуникатор Anwork позволяет надежно защищать сообщения, файлы, фото, аудио и видеозвонки: компании могут не бояться, что важная коммерческая информация попадёт не в те руки. Передаваемая информация и ключи шифрования удаляются, как только коммуникация завершена или по истечении заранее настроенного периода времени. Решение подходит для конфиденциальных переговоров. Кроме того, ПО не требует интеграции в ИТ-инфраструктуру компании и привязки личных данных пользователей», — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с поставщиками ИБ ГК «Монт».

Архитектура платформы позволит заказчикам внедрять персональные режимы взаимодействия и мониторинга сообщений в соответствии со своей внутренней политикой.

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«Наше решение совместимо с любыми устройствами на iOS и Android-платформах, сейчас программным обеспечением пользуется более 60 тыс. клиентов по всему миру. Благодаря партнерству с ГК «Монт» продукт станет доступнее для большего количества компаний из самых разных отраслей», — сказала Гюльмира Джамалдинова, директор по маркетингу компании «Финансовые инвестиции».

Компания «Финансовые инвестиции» работает на рынке программных средств обеспечения безопасности коммуникаций с 2019 г.

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