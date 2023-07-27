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Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали квантово-защищенную видеоконференцсвязь (ВКС), на базе продуктов «Курэйт» и «Код безопасности». Работа квантово-защищенной видеоконференцсвязи была показана на стенде «Росатома», где были собраны достижения госкорпорации и ряда отечественных компаний-партнеров в области квантовых вычислений и коммуникаций.

В ходе демонстрации российского 16-кубитного квантового компьютера на ионах было отмечено, что данные вычислительные устройства позволят человечеству решить ранее недоступные вычислительные задачи в области синтеза новых лекарств и материалов, управления дорожным транспортом, логистическими потоками и финансовыми портфелями. Но мощное влияние квантовые компьютеры также окажут на сферу информационной безопасности: с их помощью появится возможность взлома криптографических алгоритмов, защищающих данные, передаваемые в сетях.

Страны, развивающие квантовые технологии, смогут разрабатывать средства противодействия подобным угрозам. Главе государства представили созданную российскими специалистами разработку защиты информации – технологию квантового распределения ключей (КРК). Для наглядности была продемонстрирована работа продукта в ходе видеозвонка специалистам Физического института имени П.Н. Лебедева, одного из ведущих учреждений России в области квантовых вычислений. В ходе ВКС и состоялась презентация отечественного квантового компьютера.

«Квантово-защищенная ВКС представляет собой программно-аппаратный комплекс, в котором флагманский продукт NGFW «Континент 4» от «Кода безопасности» обеспечивает работу VPN-туннеля, а «Курэйт» – технологию квантового распределения ключей (КРК) QKD312, – сказал Федор Дбар, коммерческий директор «Кода безопасности». – КРК предполагает наличие отдельного канала по которому распределяются ключи шифрования. То есть ключи меняются быстрее, чем любой квантовый компьютер подберет нужную комбинацию. Эта концепция и гарантирует безопасность данных».

Квантово-защищенную ВКС уже демонстрировали в различных пилотных проектах, например, в первой квантовой межвузовской сети между МИСИС и МТУСИ, созданной при участии «Курэйт» и «Кода безопасности». Специалисты компаний подчеркнули, что масштабировать технологию КРК не составит труда, поскольку во многих госучреждениях и коммерческих компаниях России каналы передачи данных уже строятся на «Континент 4».

По словам исполнительного директора ООО «Курэйт» Павла Воробьева, в данный момент ПАК проходит сертификацию как Средство криптографической защиты информации. После получения сертификата соответствия ПАК может использоваться для защиты каналов связи на объектах критической информационной инфраструктуры России.

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Цифровизация

Ионный квантовый компьютер на 16 кубитах разработан в рамках реализации Дорожной карты по квантовым вычислениям командой ученых из Российского квантового центра и Физического института имени И.П. Лебедева РАН при координации госкорпорации «Росатом». Квантовый компьютер – новый вид вычислительного устройства, принцип действия которого основан на поведении микроскопических объектов и квантовых явлениях «суперпозиция» и «запутанность».

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«Курэйт» - научно-производственная компания, разрабатывающая комплексные программно-аппаратные решения на основе квантовых коммуникаций для обеспечения информационной безопасности.

«Код безопасности» - российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, которые обеспечивают безопасность конечных станций, серверов, периметра сети, виртуальных инфраструктур и мобильных устройств. Продукты «Кода безопасности» используют около 32 тыс. организаций.

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