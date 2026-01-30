Получите все материалы CNews по ключевому слову
Воробьев Павел
СОБЫТИЯ
Воробьев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Дбар Федор 49 2
|Кузнецов Игорь 20 1
|Огнев Василий 7 1
|Гришканич Александр 1 1
|Путин Владимир 3378 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Макаров Валентин 241 1
|Лашин Ренат 83 1
|Гончаров Андрей 5 1
|Миронов Юрий 24 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415944, в очереди разбора - 727667.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.