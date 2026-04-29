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Гончаров Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Гончаров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
|Газпром ПАО 1493 1
|ГПБ - Газпромбанк 1273 1
|Анкилов Константин 121 1
|Михайлов Дмитрий 8 1
|Меньшиков Олег 7 1
|Созонов Александр 1 1
|Дбар Федор 51 1
|Павлов Виктор 10 1
|Воробьев Павел 6 1
|Исаева Наталья 2 1
|Якут Всеволод 1 1
|Невмержицкая Олеся 2 1
|Вицин Георгий 1 1
|Гришканич Александр 1 1
|Макаров Валентин 251 1
|Андреев Владимир 101 1
|Лашин Ренат 87 1
|Шалаев Антон 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.