«Швабе» импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях

Производственная площадка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» увеличит выпуск средств измерений: микроскопов, автоколлиматоров, счетчиков и других. Отгружать эту продукцию планируется на предприятия машиностроения и микроэлектроники, в лаборатории и НИИ. К такому решению пришли на рабочей встрече с участием руководителя Росстандарта и главы Минпромторга Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

Совещание состоялось на территории Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Предприятие посетила делегация в составе руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева и министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. В ходе визита гости ознакомились с производством оптических приборов, побывали в сборочном цехе, а также обсудили с руководством предприятия перспективы развития производства средств измерения.

«Наши измерительные приборы используются во многих сферах – от медицины до авиации. В условиях импортозамещения мы осознаем необходимость в увеличении производства. Продукция нашего завода не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их. Это позволяет предприятиям, на которые мы осуществляем поставки, продолжать развиваться и не останавливать рабочие процессы», – сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

В настоящее время линейка измерительных приборов НПЗ включает в себя цифровые оптические квадранты, инструментальные микроскопы, в том числе дополняемые видеомодулями и программным обеспечением, измерительные проекторы, оптические делительные головки, автоколлиматоры, счетчики электроэнергии и другую продукцию.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2022 г. портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил порядка 2,6 тыс. единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6 тыс. наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.

Госкорпорация «Ростех» – промышленная компания, объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.