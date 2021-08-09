В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети

Опытная квантовая сеть с открытым доступом введена в тестовую эксплуатацию в Москве. Она соединяет университеты МТУСИ и НИТУ «МИСиС» и доступна для внешних подключений. Таким образом, в России появилась современная площадка для реализации технологичных инфраструктурных решений в сфере защиты данных с применением квантовой криптографии. Проект реализован членами консорциума Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС»: МТУСИ, ООО «КуРэйт» и ООО «Код Безопасности».

Сеть настроена таким образом, что допускается ее использование заинтересованными организациями, в первую очередь, для разработки современных софтверных приложений в сфере информационной безопасности, основанных на применении квантовых ключей. Результаты будут использоваться в инфраструктурных квантовых сетях, чтобы эксплуатировать их с максимальной пользой и эффективностью.

По словам Юрия Курочкина, к.ф-м.н, директора Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС»: «Основное преимущество нашей квантовой сети в ее открытости по сравнению с теми, что разрабатывались ранее. Мы хотим создать новый подход к разработке через технологичную и доступную инфраструктуру. На мой взгляд, это может радикально поменять рынок квантовых коммуникаций. В этом проекте могут участвовать как разработчики ПО, так и организации, желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово-защищенных решений, потребность в которых постоянно растет».

Сейчас рост отечественного рынка квантовых коммуникаций ограничивается числом бизнес-приложений на основе квантовых сетей. Потребность в открытых сетях продиктована необходимостью разработки прикладного программного обеспечения, которое станет катализатором развития и использования всей экосистемы квантовых технологий. Для создания прикладного софта необходима реальная инфраструктура для тестирования, отладки и демонстрации потребителям.

«Для компании «Код Безопасности» проект по квантовому шифрованию – это новое перспективное направление, в котором мы видим большой потенциал. Квантовые технологии в будущем способны самым серьезным образом влиять на информационную безопасность, и внимание к этой проблеме на ранних этапах поможет создать превентивные механизмы защиты информации. Согласно дорожной карте развития квантовых технологий, утверждённой Правительством РФ в рамках проекта «Цифровые технологии», квантовая коммуникация призвана стать одной из основных технологий в обеспечении цифрового суверенитета России, позволяя обеспечить беспрецедентный уровень защиты, основанный на фундаментальных законах квантовой физики», - прокомментировал событие руководитель отдела специальных проектов компании «Код Безопасности» Денис Головкин.

Межвузовская квантовая сеть на момент запуска состоит из 5 узлов, располагающихся в зданиях университетов МТУСИ и НИТУ «МИСиС». Сеть имеет открытую архитектуру и масштабируется по мере появления новых желающих для размещения дополнительных узлов коммутации. К ней могут быть подключены различные участники рынка: учебные заведения, коммерческие и государственные организации. В планах развития стоит реализация архитектуры сети с топологией «кольцо». Она позволит комплексно изучать вопросы, связанные с резервированием квантовых сетей.

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Юрий Миронов, к.т.н., декан факультета: «Сети и системы связи» МТУСИ: «Угроза возникновения квантового компьютера, как инструмента взлома криптографических кодов, увеличила скорость развития рынка квантовых коммуникаций как в России, так и за рубежом. Поддержка строительства квантово-защищенных сетей инициирует рост создания как магистральных, так и городских квантово-защищенных сетей, что уже сформировало спрос на специалистов в области квантовых коммуникаций на рынке труда. Опыт, полученный МТУСИ в рамках проекта, позволит выпустить кадры, способные проектировать и эксплуатировать такие сети уже в 2023 году. Что касается повышения квалификации отраслевых специалистов, то мы, совместно с нашими партнерами, уже решили эту задачу».

Конфигурация квантово-защищённого канала связи соответствует принятой в индустриальных сетях. Распределение квантовых ключей между доверенными узлами осуществляется оборудованием квантового-распределения ключа (КРК) ООО «КуРэйт». Ключи формируются со скоростью до 30 кбит/с, чего достаточно для одновременного подключения более 10 высокоскоростных шифраторов. Их передача осуществляется по существующим оптическим линиям связи. Оборудование КРК работает совместно со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент-4» производства ООО «Код Безопасности».

Исполнительный директор QRate Павел Воробьев: «Ключевыми задачами реализации квантовой сети является формирование профессионального сообщества инженеров и исследователей в области квантовых коммуникаций, полноценной экосистемы пользователей и разработчиков, использующих технологию на базе созданной инфраструктуры. ООО “КуРэйт” рады видеть живой интерес к технологии среди не только коммерческих заказчиков, но и ведущих учебных заведений. Мы помогаем прикоснуться к квантовым технологиям еще на этапе предпрофессионального образования, работая не только с вузами, но и колледжами и даже школами».

Сеть стала частью цикла мероприятий проекта по созданию сетевых программных решений, который реализуется Центром компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС». Разработкой и строительством сети занимались члены консорциума НТИ, среди которых: МТУСИ, ООО «КуРэйт» и ООО «Код Безопасности».