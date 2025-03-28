В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

В Томске создадут систему защиты беспилотников на основе сети квантового распределения ключей для реализации требования российского Правительства оснащать с весны 2026 г. все БАС криптографическими средствами защиты.



Крипто-система защиты БАС

В Томске создадут экспериментальную систему защиты информационных каналов беспилотных авиационных систем (БАС) на основе сети квантового распределения ключей, пишет ТАСС со слов руководителя центра научных исследований и перспективных разработок компании «ИнфоТеКС» Владимира Елисеева.

С весны 2026 года все беспилотники в России должны быть оснащены криптографическими средствами защиты, согласно постановлению Правительства, отметил Елисеев. Постановление от 30 ноября 2024 г. № 1701, содержащее такое требование, опубликовано на официальном сайте Правительства России.

Сеть будет развернута в рамках совместного проекта Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и «ИнфоТеКС» на полигоне в вузе.

wirestock на Freepik С весны 2026 года все беспилотники в России должны быть оснащены криптографическими средствами защиты

«Не секрет, что каналы управления беспилотниками защищаются абы как, а часто даже и никак. Данный проект позволит разработать технологию, которая защитит и каналы команд, и каналы передачи данных мониторинга для БАС», — сказал Елисеев. По его словам, созданная совместно с компанией «ИнфоТеКС» система распределения квантовых ключей ViPNet QSS стала первой в России сертифицированной разработкой в этой области, получившей соответствующий документ ФСБ.

План проекта

В рамках этого проекта должна быть разработана технология для защиты в беспилотниках. Планируется также разработать экспериментальный образец унифицированного модуля защиты для БАС и осуществить подключение к сети квантового распределения ключей.

О начале работы по созданию такой технологии в рамках федерального проекта «Перспективные технологии для БАС» ученые ТУСУР сообщили на своем сайте в декабре 2024 г. Университет стал победителем одного из конкурсов на получение гранта для финансирования НИОКР.

Создаваемая система будет состоять из наземной инфраструктуры (генерирует и передает квантовые ключи) и универсального модуля защиты, устанавливаемого на борту БАС. В этот модуль загружаются полученные через наземную инфраструктуру ключи шифрования.

«В 2026 году система будет испытана в реальных условиях и передана заказчику», — сообщил тогда заместитель директора Института системной интеграции и безопасности ТУСУРа Антон Конев.

Квантовая криптография

В декабре 2024 г. CNews писал о том, что «Ростелеком» и российский разработчик программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания прототипа системы, основанной на квантовой криптографической технологии ViPNet QTS Lite (криптографическое решение квантового типа, которое вырабатывает и распределяет ключи с топологией «звезда»).

Квантовая криптография — это наука о шифровании данных методами, основанными на законах квантовой механики. В отличие от традиционной криптографии, квантовое шифрование предполагает защиту и передачу данных при помощи физических свойств элементарных частиц. В квантовой криптографии информация кодируется в виде состояний квантовых частиц.

Квантовая криптография обеспечивает надежную защиту от большинства популярных кибератак и российские исследования последних лет демонстрируют растущий интерес к квантовым технологиям.