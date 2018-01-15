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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Костевич Сергей

СОБЫТИЯ


15.01.2018 Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта 1
26.06.2017 Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы 1
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки 1
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами» 1
09.08.2013 Prestigio открыла новое направление — Prestigio Solutions для учебных учреждений и офисов 1
30.05.2011 Asbis вырос за счет России 1
22.09.2006 Крупнейший ИТ-дистрибутор России выходит на IPO 1
25.07.2003 Российские сборщики ноутбуков вытеснят иностранцев 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Костевич Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 8
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
Samsung Electronics 11065 2
Intel Corporation 12811 2
Addreality - Эддреалити 47 2
Canyon Technology Group 53 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
SurDoc 2 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Seagate Technology 766 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
PocketBook International 98 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Аксессуары 4282 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп 14 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
ASBIS Prestigio Digital Signage 1 1
Addreality Sphere 2 1
ASBIS Prestigio Multiboard - Prestigio EasiNote - Prestigio EasiSign - Prestigio Easishow - Prestigio EasyMeeting 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16882 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android TV 381 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Галеев Сергей 37 2
Чернышов Михаил 45 1
Антошкин Юрий 8 1
Костевич Андрей 1 1
Крутицкий Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа Восточная 3138 5
Европа 24964 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Украина 7928 3
Сербия - Республика 375 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Кипр - Республика 636 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Польша - Варшава 111 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Венгрия - Будапешт 116 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Болгария - Республика 799 1
Нидерланды 3746 1
Румыния 753 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Хорватия - Республика 287 1
Чехия - Прага 207 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IMS Research 31 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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