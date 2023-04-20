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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Антошкин Юрий

СОБЫТИЯ


20.04.2023 Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce 1
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами» 2
06.08.2014 Prestigio представила свой новый флагман MultiPhone 5508 DUO 1
16.05.2013 Покупатели отказываются от GPS-навигаторов 1
27.09.2012 Тест-дуэль Prestigio Multipad 9.7 Pro и Digma IDs10: русско-китайский конфликт 1
18.08.2011 Prestigio выводит ГЛОНАСС/GPS-навигаторы на международный рынок 1
23.03.2011 Prestigio анонсировала навигатор с поддержкой ГЛОНАСС и GPS 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Антошкин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 3
Samsung Electronics 11065 2
Apple Inc 13156 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
Google LLC 12690 2
Merlion - Oklick - Оклик 36 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Virtus.pro - Esforce Angency 2 1
Virtus.pro - Epicentr 2 1
SurDoc 2 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
ИКС 538 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
Garmin - Гармин 233 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Canyon Technology Group 53 1
Digma 251 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
PocketBook International 98 1
Merlion - Ippon 54 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 1
Oysters 21 1
TeXet 56 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Связной ГК 1401 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Virtus.pro 30 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Аксессуары 4282 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп 14 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
AVI - Audio Video Interleave 460 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1
Google Android 15244 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ASBIS Prestigio GeoVision 17 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
ASBIS Prestigio Multiphone 14 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 17 1
MobiSystems - OfficeSuite 17 1
ASBIS Prestigio eReader 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
ASBIS Prestigio MultiStore 2 1
Apple iPad 4012 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Windows 16882 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android TV 381 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 1
Nestle KitKat 165 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 22 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Ващенко Эдуард 6 1
Мокеева Надежда 1 1
Петросян Николай 3 1
Галустян Александр 1 1
Повечеров Александр 1 1
Карамакунян Арам 4 1
Караманукян Нерсес 1 1
Трифонова Анна 4 1
Черепенников Антон 86 1
Костевич Сергей 9 1
Гамобрамов Денис 3 1
Чернышов Михаил 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа Восточная 3138 2
Украина 7928 2
Кипр - Республика 636 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Европа Западная 1496 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Сербия - Республика 375 1
Хорватия - Республика 287 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 1
Wikipedia - Википедия 650 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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