Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce

VK продал за 221 млн руб. часть активов киберспортивного холдинга, включая команду Virtus.pro. Однако, как выяснил CNews, у Esforce еще остаются активы, включая киберспортивно-развлекательный центр Yota Arena и студия трансляций RuHub.

Что происходит с киберспортивным холдингом Esforce

CNews выяснил подробности распродажи активов киберспортивного холдинга Esforce, принадлежащего холдингу VK. Основной актив – киберспортивная команда Virtus.pro - была продана в конце 2022 г. за 174 млн руб.

Еще два актива, Epicentr и Esforce Angency, были проданы в начале 2023 г. за 47 млн руб. Эти компании занимались, соответственно, организацией киберспортивных турниров и маркетингом в сфере киберспорта. То есть всего от продажи своих киберспортивных активов VK выручил 221 млн руб.

Покупателем вышеупомянутых активов стал армянский бизнесмен Арам Карамакунян, сын бывшего президента «Аршадбанка» Нерсеса Караманукяна. После сделки он возглавил Virtus.pro, однако в конце 2022 г. он уступил это место Николаю Петросяну, который с начала 2022 г. был главой Esforce. При этом Virtus.pro релоцировалась в Армению, что позволило команде продолжать участвовать в международных киберспортивных турнирах.

Какие активы остались у Esforce

В то же время у Esforce, и, соответственно, VK, еще остаются активы. Ранее помимо Virtus.pro, Epicentr и маркетинового агентства в холдинг входили киберспортивно-развлекательный комплекс Yota Arena (расположен в Москве на Дмитровском шоссе), студия киберспортивных трансляций RuHub, издание Cybersport.ru магазин киберспортивной атрибутки Flagstore и т. д.

Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK продал часть активов киберспортивного холдинга Esforce, но у него еще осталось много интересных активов в киберспорте

Согласно данным базы «Контур.Фокус», кипрский оффшор Esforce Holding сейчас владеет ООО «Рухаб», ООО «Исфорс рус», ООО «Эпик испортс ивенст» и ООО «Киберспортивные технологии». На «Инсфорс рус» зарегистрированы домены Vp-bearloga.ru и Cyber-loft.ru, использовавшиеся расположенными в Yota Arena одноименными киберспортивными клубами. Также в 2020 г. еще две «дочки» Esforce, ООО «Арена ресторан» и ООО «Киберарена», в 2020 г. были присоединены к ООО «Мейл.ру», «дочке» холдинг VK.

В еще одной структуре - ООО «Еспорт Медиа» с 2020 г. доля Esforce Holding сократилась до 19%. 81% отошли к Александру Повечерову. При этом компания продолжает находиться под управлением ООО УК ВК – «дочки» VK.

«Еспорт Медиа» владеет ООО «Киберспорт.ру», которая отвечает за работу новостного сайта cybersport.ru. Возможно, такого рода конструкция была необходима для соответствия требованиям Закона «О СМИ», запрещающим иностранцам владеть более чем 20% в средствах массовой информации. Другой актив Esforce - ООО «Виспа Медиа» в 2022 г. был ликвидирован.

Еще раньше, в 2017 г., Esforce расстался со своими долями в компаниях, связанных с продажей киберспортивных товаров: ООО «Кибер-спорт» и ООО «ФС Дистрибьюшн». «ФС Дистрибьюшн» владеет ныне не работающим интернет-магазином кресел для компьютерных игр frag-on.ru, доля Esforce в нем составляла 100%.

«Кибер-спорт» владеет интернет-магазином flagstore.ru. Доля Esforce в нем составляла 25%. В 2017 г. Александр Галустян, занимавший тогда пост гендиректора «ФС Дистрибьюшн» и «Кибер-Спорт», стал владельцем 75% доли в «Кибер-спорт». При этом «ФС Дистрибьюн» перешел практически в полную собственность (99%) кипрского оффшора FS Holding, который одновременно стал владельцем доли Esforce в «ФС Дистрибьюн».

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

В 2019 г. FS Holding стал единоличным владельцем «Кибер-спорт», затем 76% доля в этой компании перешла к Юрию Антошкину, ставшему на тот момент гендиректором «Кибер-спорт». В 2023 г. новым владельцем 76% доли в «Кибер-спорт» является Надежда Мокеева, которая в настоящий момент является гендиректором «Кибер-спорт» и ФС Дистрибьюшн».

Таким образом, сейчас у Esforce остаются Yota Arena, RuHub и косвенно Cybersport.ru. В пресс-службе VK не стали комментировать вопрос о том, какие сейчас активы входят в состав Esfroce.

Взлеты и падения Esforce

Холдинг Esforce был создан Антоном Черепенниковым (игровой ник Sneg), основателем команды Virtus.pro . В 2015 г. холдинг USM Алишера Усманова вложил в Esforce $100 млн. После этого Esfroce приобрел немецкую киберспортивную команду Sk Games. Также была открыта Yota Arena. Бренд Yota принадлежит компании «Скартел», «дочке» «Мегафона», который, в свою очередь, принадлежит USM.

В 2018 г. холдинг Mail.ru Group (прежнее название VK) приобрел Esforce за $100 млн. Основным акционером Mail.ru Group на тот момент был USM. После этого Esforce продал SK Games. В 2019 г. Mail.ru Group договорился о продаже 51% Esforce компании Modern Pick, называвшей себя «одним из крупнейших в мире разработчиков игр без насилия». За Modern Pcik стоял россиянин Денис Гамобрамов.

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения Маркет

Однако сделка не состоялась. Mail.ru Group продолжила искать покупателя на Esforce. Параллельно у киберспортивного холдинга случилась новая неприятность: RuHub потерял права на трансляцию киберспортивных турниров ESL и Drreamhack, которые выкупила компания Maincast, выделившаяся из украинского офиса RuHub.

В 2021 г. Mail.ru Group объявлял, что более не ищет партнера для Esforce. За 2019-2020 гг. Mail.ru Group списал убытков от обесценивания Esforce на сумму 5,8 млрд руб. А справедливая стоимость Esforce снизилась в 12 раз – с 5,8 млрд руб. до 500 млн руб.

В то же время Антон Черепенников создал «ИКС Холдинг», объединивший десятки различных ИТ-компаний. В 2020 г. USM приобрел «ИКС Холдинг», а Черепенников стал совладельцем USM Telecom, подразделения USM, через которое холдинг владеет «Мегафоном». Затем Черепенников вернул себе большую часть активов «ИКС Холдинга», включая «Цитадель» разработка решений для Системы оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ), «Криптонит» (научно-исследовательская деятельность), «Гарда Технологии» (защита информации), Yadro (производство вычислительной техники»), «Бюро 1440» (разработка спутниковых систем связи).