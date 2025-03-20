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CMP-платформа «Нимбиус» представила единый модуль биллинга и аллокации

«Нимбиус» — это российская CMP-платформа для создания частных облаков и управления гибридной инфраструктурой. Решение разработано компанией «Лаборатория Числитель». Разработчик представил релиз «Нимбиус 2.9 Cello», главным обновлением которого стало появление единого модуля биллинга ресурсов и аллокации затрат — такая функциональность представлена в продукте подобного класса впервые. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Платформа помогает администраторам автоматизировать рутинные операции и рабочие задачи, а пользователям — получать ресурсы под проекты и разработку в режиме самообслуживания. Решение совместимо с зарубежными и российскими системами виртуализации и облачными платформами.

Главная новинка этого релиза — единый модуль биллинга ресурсов и аллокации затрат, разработанный с нуля всего за один квартал. Решение позволяет в режиме одного окна: вести централизованный учет и распределение ИТ-затрат по регламентам, установленным в компании; рассчитывать себестоимость любого ресурса с учетом всех затрат на его создание и сопровождение; создавать и управлять прайс-листами, на основании которых ведется тарификация ресурсов и сервисов; формировать отчетность по утилизации и стоимости используемых ресурсов по каждому потребителю.

Возможности модуля позволяют уже сейчас начать применять практики FinOps —современной методологии, помогающей управлять затратами на ИТ-инфраструктуру, особенно в компаниях уровня enterprise.

«В новом релизе был добавлен функционал, который очень важен для наших заказчиков. Так, первыми на рынке мы создали единый модуль биллинга и аллокации — комплексное решение для управления стоимостью виртуальной и облачной инфраструктур. Он позволит внедрить базовые практики FinOps и улучшить финансовую прозрачность используемых ИТ-ресурсов», — отметил Александр Александров, руководитель платформы «Нимбиус».

Также пользователям стала доступна постановка новых ресурсов и сервисов на мониторинг при помощи платформы «Пульт» и совместимой с ней системы мониторинга Zabbix. Кроме того, реализована интеграция с внешними системами управления IP-адресацией (IPAM), такими как phpIPAM и NetBox, что позволит автоматизировать создание и выделение IP-адресов при развертывании любого ИТ-сервиса.

Обновление затронуло и встроенный в «Нимбиус» каталог готовых ИТ-сервисов. В него были добавлены: новая СУБД ClickHouse в конфигурациях standalone и cluster, новый тип сервиса LBaaS (Load Balancing as a Service, балансировка нагрузки как сервис) на базе двух продуктов: HAproxy и Envoy в отказоустойчивой конфигурации. Эти и другие сервисы доступны пользователям для самостоятельного заказа и управления через портал самообслуживания.

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