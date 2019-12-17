«Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации»

«Базальт СПО» объявила о выпуске нового продукта «Альт сервер виртуализации». Он предназначен для создания виртуальных и облачных сред различного масштаба и сложности: от одиночного сервера до масштабной инфраструктуры уровня ЦОД. Это решение поможет предприятиям и организациям получить максимальную отдачу от своих серверных ресурсов, одновременно снизив расходы на их приобретение и эксплуатацию.

«Виртуализация и облачные среды позволяют максимально гибко и эффективно использовать имеющуюся в организации аппаратную инфраструктуру, существенно экономить денежные и энергетические ресурсы, – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». – Поэтому развитие технологий виртуализации стало для нашей компании одним из приоритетных направлений. В сочетании с другими продуктами линейки ОС «Альт» новый сервер обеспечивает предприятия и организации возможностью перевести на российские операционные системы «Альт» всю вертикаль корпоративной инфраструктуры: от рабочих станций и отдельных серверов до сложных облачных инфраструктур».

«Альт сервер виртуализации» создан на базе Девятой платформы p9 – стабильной ветки отечественного репозитория «Сизиф». Значительная доля доработок, выполненных сотрудниками «Базальт СПО» в ходе работы над новым сервером, внесена в международные проекты свободного программного обеспечения, что обеспечивает развитие компонентов российской операционной системы международным сообществом.

«Альт сервер виртуализации» предоставляется в следующих четырех исполнениях, доступных для работы на аппаратных платформах x86_64, ARM64 UEFI (aarch64), POWER 8/9 (ppc64le).

Базовая виртуализация KVM (Kernel-based Virtual Machine). Устанавливается на отдельно стоящий сервер или группу независимых серверов. Включает поддержку виртуализации на уровне ядра Linux, утилиты для запуска виртуальных машин qemu и унифицированный интерфейс создания и настройки виртуального окружения libvirt. Для управления используются интерфейс командной строки virsh или графическое приложение virt-manager на рабочей станции администратора.

Кластер серверов виртуализации на основе PVE – системы виртуализации с открытым исходным кодом. Он обеспечивает управление группой серверов до 32 единиц. Решение позволяет выбирать серверы для запуска виртуальных машин и осуществлять их «живую миграцию» (перемещение между серверами). Поддерживает аппаратную KVM и контейнерную виртуализацию LXC, виртуализацию сети и виртуализацию хранилищ данных. Для управления используется интерфейс командной строки, а также веб-интерфейс. Возможна интеграция с корпоративными системами аутентификации (AD, LDAP и другие на основе PAM).

Корпоративная облачная виртуализация на основе проекта OpenNebula, платформы облачных вычислений. Позволяет создавать шаблоны виртуализации и на их основе за несколько секунд разворачивать новые виртуальные машины с нужным набором свойств. Служит для создания корпоративного облачного ресурса IaaS (виртуальная инфраструктура как сервис), объемы которого при необходимости наращиваются за счет интеграции со сторонними публичными облаками. Возможна интеграция с корпоративными системами аутентификации. Конфигурация виртуальной среды включает один или несколько серверов управления (могут быть виртуальными), и группу серверов для запуска виртуальных окружений KVM или контейнеров LXC.

Контейнерная виртуализация. «Альт сервер виртуализации» позволяет поддерживать несколько изолированных зон корпоративной цифровой среды. Контейнеры используют единую ОС, что значительно упрощает их поддержку и обновление. Для формирования и управления контейнерами используются системы Docker, Podman или LXC/LXD; для построения кластера и управления контейнерами возможно применение Kubernetes.

«Альт сервер виртуализации» позволяет также создавать мощные облачные вычислительные среды и облачные хранилища уровня сервис-провайдера, вплоть до решений уровня ЦОД. Возможность обеспечена благодаря совместимости «Альт сервер виртуализации» с комплексом приложений на основе свободного программного обеспечения OpenStack для создания инфраструктурных облачных сервисов и облачных хранилищ. Платформа OpenStack не включена в дистрибутив, но находится в открытом доступе в российском репозитории Девятой платформы p9.

Помимо широкого набора средств виртуализации новый сервер включает ПО для организации хранилища (ceph, glusterfs, nfs, iscsi), виртуализации сети (openvswitch, haproxy, keepalived) и мониторинга виртуальных и облачных сред (zabbix-agent, telegraf, collectd, monit, prometheus-node_exporter).

«Альт сервер виртуализации» доступен для скачивания с сайта «Базальт СПО». Свободно использовать загруженную версию могут физические лица или юридические для тестирования. Для постоянной работы с «Альт сервер виртуализации» в корпоративной инфраструктуре необходимо приобрести лицензии или заключить лицензионный договор в письменной форме.