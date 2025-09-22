Разделы

Цифровизация
|

«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра

Эксперты компании «РТК-ЦОД» (ГК «Ростелеком») построили новый испытательный программно-аппаратный комплекс на базе отечественного оборудования и ПО в дата-центре «Медведково». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Формирование площадки началось в конце 2024 года с целью модернизации и расширения существующей лаборатории «РТК-ЦОД». В новом R&D-комплексе организовано тестирование технических решений и развертывание стендов для продуктивных решений и ключевых проектов компании (ГЕОП, ИЭП, ОКИИ, «Гостех»).

В результате масштабирования лаборатории «РТК-ЦОД» стали возможны испытания всех основных инфраструктурных компонентов, доступных на российском рынке. Такие исследования позволят выявить недостатки в новых ИТ-разработках и устранить их. Это особенно важно как для производителей, выпускающих новые импортозамещенные компоненты, так и для представителей бизнеса, государственных органов, которые выстраивают свою ИТ-инфраструктуру на базе новых решений.

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год
Бизнес

Для создания испытательного комплекса использованы инфраструктурные компоненты отечественных производителей (серверы, сетевое оборудование, СХД, системы виртуализации, серверные стойки, ПДУ и пр.), которые входят в реестры Минпромторга России и Минцифры. Количество стоек и скорость единовременных испытаний выросли в два раза, а также появилась возможность создания выделенных стендов под ключевые проекты. Лабораторию можно использовать в режиме Lab-as-a-service (LabaaS), что позволяет заказчикам исследований разворачивать виртуальные тестовые стенды самостоятельно.

Александр Власов, руководитель управления исследований и разработок новых решений «РТК-ЦОД»: «Крупнейшие отечественные производители ориентируются на результаты наших испытаний и дорабатывают свои технологии в соответствии с итогами тестирований. Таким образом мы задаем тренд развития отечественных ИТ-систем и подтверждаем статус практического регулятора рынка импортозамещения России».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще