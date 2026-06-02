Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195246
ИКТ 15035
Организации 11606
Ведомства 1499
Ассоциации 1097
Технологии 3570
Системы 26905
Персоны 85118
География 3078
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2797
Мероприятия 895

Власов Александр

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году 1
22.09.2025 «РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра 1
02.09.2025 Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов 2
09.06.2025 Выпускники Факультета информационных технологий НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин 2
26.11.2024 «Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города 1
22.08.2024 Yadro и НГУ открыли совместную лабораторию по разработке программного обеспечения и систем на кристалле 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности 1
01.10.2019 Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener 1
18.11.2013 «Билайн» организовал сетевой пиринг с платформой IPX компании Deutsche Telekom 1
20.11.2012 T-Systems строит крупнейший в Европе дата-центр 1
25.02.2011 Александр Власов возглавил Пермский филиал «Уралсвязьинформа» 1
01.03.2010 Александр Власов назначен директором межрегионального филиала сотовой связи «Уралсвязьинформа» 2
14.11.2006 Электронный документооборот и электронные архивы станут темой семинара 17 ноября 1
09.12.2003 Акционеры ОАО "Татинком-Т" избрали совет директоров 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Власов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Ростелеком 10764 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 741 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 2
Deutsche Telekom 952 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 266 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 132 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 47 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Deutsche Telekom ICSS - Deutsche Telekom International Carrier Sales & Solutions 4 1
МегаФон 10500 1
SAP SE 5557 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1270 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
Oracle Corporation 7033 1
Microsoft Corporation - GitHub 1031 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2121 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 473 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 298 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Цифровые активы 163 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 2
X5 Group - Перекрёсток 628 1
Татнефть 240 1
Ак Барс Банк 283 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29445 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9616 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3993 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1867 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15294 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8493 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1517 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7482 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3705 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 927 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10507 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 414 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 657 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1357 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 545 1
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 44 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 74 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4693 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1994 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5011 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1022 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3558 1
PPU - Pay-Per-Use - Оплата по фактическому использованию 16 1
Set it and Forget it - Установил и забыл 18 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13334 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10469 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2293 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 1
Qtech QMO - Qtech QFR - Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 10 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
ЭОС Архивное дело ИС 4 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW 101 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 23 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1238 1
Google Android 15085 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
ЭОС Дело СЭД 226 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 233 1
Ажигиров Андрей 23 1
Баласанян Владимир 45 1
Беспалов Алексей 7 1
Тоскин Алексей 29 1
Захаров Александр 39 1
Рыбакин Владимир 25 1
Люлин Владимир 18 1
Белобоков Андрей 11 1
Козин Владимир 5 1
Осотов Алексей 5 1
Максимов Евгений 17 1
Григорьева Любовь 2 1
Мнев Василий 1 1
Савенкова Лариса 1 1
Фокеева Мария 1 1
Карягина Ольга 1 1
Шайдуллин Ленарт 2 1
Фахрутдинов Ильдар 23 1
Залялов Ринат 5 1
Муравьев Дмитрий 2 1
Гадыльшин Мурат 1 1
Пашко Ефим 1 1
Фаге Алексей 1 1
Петров Михаил 139 1
Васильева Татьяна 9 1
Чернов Даниил 79 1
Самойлов Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1656 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1753 3
Россия - ПФО - Мордовия - Атяшевский район - Атяшево 5 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 1
Европа 24864 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3382 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8430 1
Европа Восточная 3135 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3412 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 1
Германия - Федеративная Республика 13089 1
Россия - СФО - Новосибирск 4812 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2006 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1372 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 455 1
Россия - ДФО - Магаданская область 522 1
Америка Центральная 79 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6106 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5566 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10742 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8110 1
ГДР - Восточная Германия - Берлинская стена - Berliner Mauer 25 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5490 1
Энергетика - Energy - Energetically 5728 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1074 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4543 1
Аудит - аудиторский услуги 3329 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11098 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1874 1
Спорт - Футбол 761 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4442 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6928 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3892 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3559 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
IDC - International Data Corporation 4963 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 284 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290