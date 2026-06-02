Индексная книга (каталог) CNews*
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Власов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 19
Власов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 2
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 2
|X5 Group - Перекрёсток 628 1
|Татнефть 240 1
|Ак Барс Банк 283 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
|Ажигиров Андрей 23 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Захаров Александр 39 1
|Рыбакин Владимир 25 1
|Люлин Владимир 18 1
|Белобоков Андрей 11 1
|Козин Владимир 5 1
|Осотов Алексей 5 1
|Максимов Евгений 17 1
|Григорьева Любовь 2 1
|Мнев Василий 1 1
|Савенкова Лариса 1 1
|Фокеева Мария 1 1
|Карягина Ольга 1 1
|Шайдуллин Ленарт 2 1
|Фахрутдинов Ильдар 23 1
|Залялов Ринат 5 1
|Муравьев Дмитрий 2 1
|Гадыльшин Мурат 1 1
|Пашко Ефим 1 1
|Фаге Алексей 1 1
|Петров Михаил 139 1
|Васильева Татьяна 9 1
|Чернов Даниил 79 1
|Самойлов Дмитрий 11 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.