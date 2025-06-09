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Пашко Ефим
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Выпускники Факультета информационных технологий НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин 1
Пашко Ефим и организации, системы, технологии, персоны:
|Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6119 1
|Google Android 14364 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1767 1
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