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Пашко Ефим


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Выпускники Факультета информационных технологий НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пашко Ефим и организации, системы, технологии, персоны:

ФИТ ГК 11 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6119 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6419 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4179 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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