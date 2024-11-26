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«Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города

«Ростелеком» установит 48 транспортных детекторов на 19 перекрестках в столице Прикамья. Работы ведутся по заказу «Центра безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД).

Датчики на перекрестках способны распознать государственный регистрационный знак и тип транспортного средства. Оборудование транслирует специалистам из ЦБДД видео с пересечений улиц и фиксирует скорость автомобилей. Это позволит работникам «Центра безопасности дорожного движения» анализировать степень загруженности каждого перекрестка, где будут установлены датчики.

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Александр Власов, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края, сказал: «Мероприятия по установке нового оборудования на пермских перекрестках позволят решить сразу несколько важных задач. Новые детекторы устанавливаются преимущественно на перекрестках со светофорными объектами и позволяют специалистам ЦБДД настраивать работу городских светофоров и сокращать задержки в пути для населения. Кроме того, детекторы будут производить мониторинг автомобильных потоков, которые могут выявлять слабые места дорожной сети, требующие дальнейшего обновления и модернизации».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком», отметил: «Этот проект является продолжением нашей работы по модернизации интеллектуальной транспортной системы Пермского края. Ее внедрение в Прикамье началось в 2022 г. За это время было установлено 439 детекторов транспортного потока. Оборудование появилось на 188 объектах Перми и края. Специалисты компании подключили модуль управления светофорных объектов на трех перекрестках города. Еще один цифровой сервис, внедренный совместно с “Центром безопасности дорожного движения” ведет учет и анализ пассажиропотока в городском транспорте Прикамья. Завершить проект этого года по установке 48 детекторов наши специалисты должны до конца декабря».

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