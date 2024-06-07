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Правительство Ленинградской области и VK расширили партнерство

Правительство Ленинградской области и VK заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют развивать технологическую инфраструктуру и повышать инвестиционную привлекательность региона. Документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках соглашения VK планирует масштабировать собственные центры обработки и хранения данных в Ленинградской области. Мощности ЦОДов позволят компании развивать ИТ-инфраструктуру на базе облачных технологий. Это даст возможность увеличить надежность и скорость работы сервисов для десятков миллионов пользователей и решений для бизнеса. Ленинградская область за счет развития центров сможет привлечь новые инвестиции и увеличить количество рабочих мест.

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«Центр хранения и обработки данных «ВКонтакте» работает в Ленинградской области уже более десяти лет. Рост количества сервисов, аудитории и требований к производительности и информационной безопасности задают новые стандарты и потребности к инфраструктуре. Мы рассчитываем, что расширение партнерства позволит успешно развиваться сервисам, без которых мы уже не мыслим своего ежедневного существования», — отметил Александр Дрозденко.

«В сервисах VK более 100 млн пользователей каждый месяц общаются, смотрят видео, слушают музыку, играют, учатся и решают другие повседневные задачи онлайн. С помощью наших технологий десятки тысяч компаний автоматизируют процессы, работают с клиентами и увеличивают продажи. Нам важно обеспечивать не только их стабильную работу и высокую производительность, а также быструю масштабируемость. Расширение мощностей позволит решить эти задачи. Для этого мы инвестируем в облачную инфраструктуру и строим собственную сеть ЦОДов. И Ленинградская область продолжит быть одним из приоритетных регионов в развитии технологий VK», — сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

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