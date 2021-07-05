Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») подписало соглашение с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В рамках соглашения планируется информирование клиентов «Билайн» о сроках проведения переписи и возможности принять участие в ней в онлайн-режиме с помощью приложения «Мой Билайн».

Всероссийская перепись населения запланирована на осень 2021 г., она впервые пройдет в цифровом формате и ознаменует собой окончание «бумажной» эпохи. Для удобства пользователей в условиях пандемии и в целях обеспечения безопасной передачи персональных данных в интерфейсе приложения «Мой Билайн» будет организован переход на страницу портала «Госуслуги». После прохождения абонентом авторизации у него появится возможность заполнить анкету переписи в цифровом формате.

Участникам будет дополнительно предоставлена возможность использования услуг «Куб» и «Билайн ТВ». Подробности об условиях их подключения дополнительно проанонсируют на сайте Всероссийской переписи.

Также в рамках кампании, проводимой Росстатом, «Билайн» разместит информационные материалы о переписи на своих ресурсах. Это позволит донести до жителей страны сведения о порядке и возможности прохождения процедуры в онлайн-режиме, что минимизирует риски для здоровья.

«Для нас участие в развитии сервисов цифрового государства, в том числе цифрового сбора статистики — это инвестиция в комфортную среду. Мы уверены, что возможность принять участие в переписи населения в онлайн-режиме позволит не только привлечь большее количество людей, но и повысить качество полученных данных, а также сделать процесс их сбора максимально удобным для граждан. Мы также планируем масштабную информационную кампанию, в рамках которой разъясним важность участия в переписи и ценность тех сведений, которые в результате получит Росстат. Уверен, что за счет работы с нашей многомиллионной абонентской базой мы сможем существенно увеличить репрезентативность данных о населении России», — сказал Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками «ВымпелКом».

Напомним, что ранее в переписи населения России использовался только традиционный способ личного общения с волонтерами и сотрудниками Росстата. Последняя Всероссийская перепись населения проходила в 2010 г. В 2018 г. Росстат провел пробную перепись, охватившую порядка 550 тыс. человек. Тестировались электронные средства заполнения анкет — планшеты со специализированным программным обеспечением и доступ к порталу «Госуслуги».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов

Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно

«Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей

Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта

«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще