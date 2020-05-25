ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную сеть «Билайн бизнес»

«Билайн бизнес» стал провайдером единой виртуальной частной сети (IP VPN) представительств Федеральной антимонопольной службы на всей территории России. Отделения ФАС России уже перенесли критически важные для работы системы и данные в защищенную корпоративную сеть оператора.

«Билайн» предоставил Федеральной антимонопольной службе России виртуальную сеть с увеличенной скоростью передачи данных и резервированием каналов связи для непрерывности работы заказчика. Резервирование на случай атак или критических нагрузок действует на 69 каналах передачи данных сети. Оператор также предоставил ФАС России систему мониторинга всех каналов связи данной IP VPN.

Компания заключила контракт по результатам закупки в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который предполагает сотрудничество на два года. С начала действия контракта в защищенную сеть перенесены данные 84 территориальных Управлений ФАС России, при этом полностью обеспечены анонимность, сохранность данных и отказоустойчивость нагруженных ИТ-систем для всех представительств Федеральной антимонопольной службы России.

Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками «Вымпелкома», сказал: «Мы понимаем, насколько важно оказывать качественные цифровые сервисы для государственных институтов, чтобы обеспечивать их стабильную работу в динамичного меняющихся условиях. При этом мы понимаем всю важность всплывающего в связи с диджитализацией государства вопроса о защите данных органов власти. Именно решения по использованию передовых технологий в защите данных государственных служб, такие, как виртуальные частные сети с системами мониторинга и защищенными каналами передачи данных, помогут перейти на эффективный обмен данными без рисков утечки важной информации. Мы рады предоставить свою технологическую экспертизу именно Федеральной антимонопольной службе России, потому что, будучи представителями крупного российского бизнеса, осознаем важность работы по поддержке конкуренции и здорового развития предпринимательства в стране».