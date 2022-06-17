«Билайн» и правительство Чувашской Республики объединят усилия для развития цифровой экономики

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и председатель кабинета министров Чувашской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов, направленных на создание новых технологий и сервисов в области связи. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни, уровня комфортности и безопасности граждан. Также соглашение предусматривает сотрудничество и по такому направлению, как развитие элементов «умного города».

Значительное внимание будет посвящено цифровизации: использованию информационно-телекоммуникационных решений и технологических процессов для развития инфраструктуры на территории Чувашии. Только за последние три года сеть 4G в республике выросла почти на 80%, а скорость мобильного интернета за год увеличилась на 50%. В рамках соглашения запланировано строительство около 300 базовых станций, чтобы скорость мобильного интернета и доступность услуг соответствовали высоким стандартам.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»: «Мы удовлетворены тем, что мы смогли подготовить для наших партнеров из региональных правительств предложения о взаимном сотрудничестве, результатом чего и явился ряд подписания соглашений ПМЭФ. Взаимодействие с региональными правительствами – ключевое направление нашей работы, обеспечивающее устойчивое развитие регионов. Современные технологии помогают точнее анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне любого региона. Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, “Билайн” вкладывает ресурсы как в создание “умных” продуктов и облачных решений, так и в развитие собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности регионов. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии - весьма широк. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов. Очевидно, что для максимизации эффекта каждому региону требуется индивидуальный подход, именно это позволит значимо повысить уровень жизни населения».

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн» бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.