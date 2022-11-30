«Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт»

В рамках открытия VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» «Авито» представил новый продукт для вовлечения людей в работу отряда: интерактивную карту с информацией об актуальных поисках с привязкой к локации, перечнем необходимого инвентаря, контактами представителей «Лизаалерт». Таким образом, пользователи «Авито» смогут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними, и в какой помощи нуждаются добровольцы. Карта интегрирована в специализированный раздел на сайте «Авито», который также включает в себя поиск проживания для добровольцев и сбор средств на приобретение необходимого оборудования.

Интерактивная карта поисков «Лизаалерт» — разработка техкоманды «Авито», которая пока является единственным проектом с подобным интерфейсом и функционалом, созданными специально для нужд отряда. Карта уже доступна в веб- и мобильной версиях.

В ближайшее время под ориентировками на карте появятся дополнительные детали: контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы прямо сейчас добровольцам в регионе. Недавно открытые поиски и поиск детей будут отдельно выделены цветом для привлечения внимания.

Иван Гуз, заместитель генерального директора «Авито»: «Миссия “Авито” — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Она родилась из самой природы нашего сервиса. Сегодня “Авито” посещает 60 млн человек в месяц. И большую часть наших пользователей отличает высокая социальная вовлеченность и неравнодушие. Предложить им возможность принять участие в помощи отряду “Лизаалерт” — от передачи оборудования и расселения добровольцев до участия в поисках — стало задачей нашего сотрудничества. Командой “Авито” была разработана и запущена специальная интерактивная карта поисков людей с актуальными нуждами отряда. Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10».

Григорий Сергеев, председатель ПСО «Лизаалерт»: «Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, и если есть люди, которые ему могут помочь — это невероятно важно. Добровольчество — это история всего общества. Компания “Авито” сделала для нас уже много хорошего. Представьте себе — раньше, выходя из леса в процессе поисков, мы были вынуждены спать в машине или актовом зале в какой-то школе. Так тоже можно. Но куда удобнее, когда люди во время длительных поисков могут отдыхать с комфортом — это дает энергию. И такие возможности создает для нас “Авито” с помощью своих сервисов. И второй момент — поиск это всегда затратно. Компания “Авито” предлагает своим пользователям передать средства для покупки навигаторов и другого инвентаря, который может нам помочь в поиске, или поделиться принадлежащим им оборудованием. Новый раздел позволит видеть потребности отряда в моменте и в привязке к конкретной местности. Видеть, кому именно ты помогаешь, а после отследить заветное “Найден, жив!” — это огромный стимул. Также в следующем году мы стартуем с лекциями о безопасном поведении в интернете и финансовой безопасности: таких навыков нет у большинства взрослых, что уж говорить о детях».

Соглашение о сотрудничестве «Авито» и «Лизаалерт» было подписано в мае 2022 г. Компания уже организует и финансирует расселение добровольцев во время поисков и учений на объектах «Авито недвижимости» и помогает с поиском необходимого инвентаря. В июле 2022 г. на платформе начал работать в тестовом режиме раздел для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. На сегодняшний день число людей, пожертвовавших на нужды отряда, превысило 1800 человек, количество заявок на передачу личного оборудования достигло 283 шт. Всего за четыре месяца пользователи «Авито» передали отряду более 570 единиц оборудования.

В квартирах, которые компания подбирает и оплачивает через «Авито недвижимость», были расселены 50 человек в 12 российских городах: Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Грозном, Новокузнецке, Великом Устюге, Брянске, Набережных Челнах, Кирове, Пскове.

Как работает новый раздел

Помощь в конкретных поисках через интерактивную карту: На карте отмечены активные локации, в которых ведутся поиски в настоящий момент. Нажав на ориентировку, пользователь увидит информацию о конкретном поиске, список необходимого оборудования, контакты отряда. Если у пользователя с есть необходимое оборудование, он может открыть объявление с информацией о его поиске, нажать кнопку «Передать свое» и оставить свои контакты. Пользователь может самостоятельно связаться с отрядом и передать необходимый инвентарь или предложить помощь в расселении. Если у пользователя нет необходимого инвентаря, он может нажать кнопку «Поддержать деньгами» и перевести любую сумму на покупку выбранной единицы оборудования.

Поиск оборудования

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Также можно передать оборудование или средства на его приобретение без привязки к конкретному региону поисков: перейдя в раздел «Что нужно отряду» с главной страницы лендинга. Закупкой оборудования занимается АНО «Центр помощи пропавших людей», основным направлением работы которого является помощь отряду «Лизаалерт».

Предоставление жилья

В разделе «Как еще можно помочь» можно оставить заявку на предоставление жилья добровольцам. Также на странице пользователь может перейти на форум «Лизаалерт» и самостоятельно присоединиться к отряду или помочь топливом.

Обучение

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Весной 2023 г. «Авито» и «Лизаалерт» планируют запустить очный обучающий курс для детей и подростков по теме безопасности в интернете и финансовой грамотности. На 2023 г. также запланирована разработка и внедрение онлайн-курса о цифровой и финансовой грамотности.

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«Авито» - онлайн-платформа объявлений. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в разных категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость», «Аренда» и совершать сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» достигает более 120 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 90 млн клиентов.