Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Huawei FamCare

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье 1
15.03.2024 Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM 1
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro 1
01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Huawei FamCare и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4644 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 917 1
Aimoto 14 1
Telegram Group 2914 1
Philips 2099 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 361 1
Geozon 15 1
Оповещение и уведомление - Notification 5865 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1212 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1373 4
Часы - Watch 1053 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5157 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9224 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3560 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3426 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2485 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3979 2
Микрофон - Microphone 2799 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2299 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 271 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1011 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13437 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22116 2
Умные платформы 1977 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1397 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5166 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5074 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9269 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8473 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1167 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1793 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10627 2
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 364 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2324 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 368 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22829 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2682 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10721 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13197 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10237 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5234 4
Huawei MeeTime 10 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2968 3
Huawei Watch - Умные часы 144 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 377 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 285 3
Huawei Watch Kids - Умные часы 7 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 2
Geozon Neo 2 1
ByteDance - TikTok 354 1
Google Android 15193 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 248 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
Apple iPhone 12 243 1
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 73 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 521 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 70 1
Google Translate - Google Переводчик 70 1
Второв Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5471 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Солнечная система - Solar system 2568 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6709 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 330 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
Ergonomics - Эргономика 1745 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 597 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5478 1
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще