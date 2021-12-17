Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro. Обладая встроенной системой геопозиционирования на основе искусственного интеллекта, Huawei Watch Kids 4 Pro предоставляют точную информацию о местоположении ребенка. А благодаря батарее 800 мАч умные часы позволяют постоянно оставаться c ним на связи, следить за его безопасностью и физической активностью. Вдобавок Huawei Watch Kids 4 Pro оснащены пятимегапиксельной фронтальной камерой, с помощью которой можно совершать видеозвонки в HD-качестве с использованием приложений Huawei MeeTime и Huawei FamCare.

Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro оснащены технологией определения местонахождения с поддержкой девяти систем геолокации, включая спутниковые GPS, Beidou, ГЛОНАСС, A-GPS, а также позиционирование по базовым станциям беспроводной связи, позиционирование в пространстве с помощью акселерометра и камеры (при включении тревожной кнопки SOS). Фирменный самообучающийся алгоритм объединяет данные от различных систем для повышения точности определения координат, а при их повторном определении на той же локации точность увеличивается. Часы определяют и записывают текущее местоположение каждые 120 секунд и имеют тревожную кнопку SOS для экстренного звонка по предварительно заданному номеру. С помощью приложения Huawei FamCare родители могут задавать границы безопасной зоны и получать уведомления, если ребенок покинет ее или вернется обратно.

«Современные технологии помогают предотвратить случаи самовольного ухода детей из дома или даже их похищения. Умные часы Huawei обладают функцией отслеживания местоположения, долго держат заряд батареи, у них есть тревожная кнопка SOS, возможность получать уведомления, если дети покидают безопасную зону, и другие полезные функции, которые помогут обезопасить ребенка. Устройство не является стопроцентным гарантом безопасности, но мы рекомендуем использовать все доступные средства и технические возможности, чтобы предупредить беду и вовремя среагировать в случае опасности», — сказал Дмитрий Второв, президент фонда «Поиск пропавших детей».

Детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro

Детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro соответствуют Общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR), что гарантирует шифрование информации и надежную защиту конфиденциальности детей.

Корпус устройства имеет встроенную светодиодную подсветку, обеспечивающую дополнительную безопасность ребенка в темное время суток. При включенном экране индикаторы воспроизводят световые эффекты, которыми можно управлять. Умные часы также оснащены датчиком внешнего освещения (ALS), который позволяет автоматически регулировать яркость экрана.

Благодаря фронтальной камере 5 МП устройство позволяет владельцам смартфонов и планшетов Huawei осуществлять видеовызовы в формате HD. Умные часы обеспечивают стабильную связь даже во время зарубежных поездок: в устройстве реализован интеллектуальный алгоритм, способный определять оптимальную для подключения сеть в большинстве стран и регионов. К тому же, смарт-часы оснащены батареей емкостью 800 мАч, что позволяет оставаться на связи в течение всего дня, а с помощью быстрой зарядки можно пополнить заряд на 50% всего за 20 минут.

Пятимегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 85 градусов может использоваться не только для видеозвонков в Huawei MeeTime, но и для фотосъемки. Кроме того, есть возможность создания анимированных стикеров с помощью функции отслеживания движения. Функция «Дружить» позволяет добавлять новые контакты в телефонную книгу: достаточно просто встряхнуть рукой с часами.

Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции Безопасность

Детские смарт-часы выполнены в прочном корпусе с водонепроницаемостью до 5 ATM. Для юных спортсменов есть режим обучения плаванию, который распознает брасс, баттерфляй, вольный стиль и плавание на спине. В данном режиме часы отслеживают пройденную дистанцию, продолжительность тренировки, расход калорий, темп, время, среднюю скорость, стиль плавания и индекс SWOLF . Huawei Watch Kids 4 Pro фиксируют все показатели, помогая детям улучшать свою технику.

Помимо тренировки по плаванию Huawei Watch Kids 4 Pro поддерживают еще несколько спортивных режимов, включая прыжки на скакалке и приседания, а также могут подсчитывать шаги, длительность и интенсивность любой физической активности. Составляя рейтинг тренировок по результатам мониторинга, Huawei Watch Kids 4 Pro позволяют ребенку самостоятельно отслеживать эффективность и прогресс.

Смарт-часы оснащены датчиками внешней освещенности (ALS) и УФ-излучения, которые позволяют следить за временем, проведенным детьми на солнце. Так, Huawei Watch Kids 4 Pro помогают родителям не только мотивировать ребенка проводить больше времени на свежем воздухе при свете солнца , но и предупреждают о допустимой дозе УФ-излучения.

Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro появятся в продаже 17 декабря 2021 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах. Модель будет доступна в синем и розовом оттенках. Рекомендованная розничная цена устройства составит 12990 руб.