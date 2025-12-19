Разделы

СНВ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Договор о контроле за стратегическими наступательными вооружениями Strategic Arms Reduction Treaty


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Состоялся орбитальный бой военных спутников США и Китая 1
20.07.2010 Ядерное разоружение: продолжать или нет? 2
22.04.2010 Пентагон подтвердил планы развертывания ПРО в Европе 3
06.04.2010 С.Лавров: мировую стабильность может подорвать размещение ядерных сил в космосе 1
05.03.2010 РПКСН "Тула" произвёл успешный запуск БР Р-29РМУ2 "Синева" 1
29.12.2009 В.Путин: США толкают Россию на создание наступательных вооружений 1
31.03.2009 С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь” 1
09.02.2009 Генштаб ВС РФ заявил о возможном усилении ядерных сил 3
19.09.2008 Завершена ликвидация 6 пусковых установок ракетного комплекса "Тополь" 1
28.03.2008 Завершена очередная ликвидация пусковых установок РК "Тополь" 1
05.03.2008 Армия США намерена освоить ядерное оружие нового поколения 1
19.12.2007 США сокращают на четверть свой ядерный арсенал 1
28.08.2007 "МАКС-2007": радарный спутник и стратегические ракеты России 1
29.05.2007 Испытание МБР РС-24: дополнение 1
01.07.2003 США: с новым оружием союзники не нужны 2
01.07.2003 США: с новым оружием союзники не нужны 2

Публикаций - 16, упоминаний - 23

СНВ и организации, системы, технологии, персоны:

BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 4
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 1
Космодром Байконур 1071 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 1
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 17 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 1
Bush George - Буш Джордж 334 3
Ефремов Герберт 1 1
Носатенко Петр 1 1
Chilton Kevin - Чилтон Кевин 5 1
Путин Владимир 3356 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Лавров Сергей 30 1
Макаров Николай 30 1
Андронов Алексей 28 1
Горбачев Михаил 35 1
Соломонов Юрий 11 1
Miller James - Миллер Джеймс 2 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1021 2
США - Колумбия - Вашингтон 1452 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
Европа 24649 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 1
Индия - Bharat 5706 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Ближний Восток 3034 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Болгария - Республика 785 1
Румыния 741 1
Иран - Исламская Республика Иран 1118 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 5
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
СССР и США - Холодная война 213 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 7
AP - Associated Press 2006 4
The Guardian - Британская газета 384 2
Российская газета 277 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
