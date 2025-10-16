Разделы

Шереметцев Эдуард


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» 1
22.05.2024 «Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ 1
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО 1
14.10.2022 «Россети» рассказали о создании российских ИТ-решений для электроэнергетики 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шереметцев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 136 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 2
Россети АСТУ 2 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 349 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4739 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 719 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 196 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56086 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3197 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 610 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10009 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2327 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 1
Кравченко Константин 98 2
Шадаев Максут 1117 1
Макаров Владимир 76 1
Емельченков Сергей 141 1
Серебряков Виктор 55 1
Щербов Роман 15 1
Рыжков Роман 5 1
Фролова Екатерина 4 1
Удинцев Игорь 3 1
Коваленко Валерия 2 1
Головко Елена 2 1
Рюмин Андрей 3 1
Тихонов Анатолий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 154640 3
Монако Княжество 105 1
Энергетика - Energy - Energetically 5447 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1997 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1328 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3658 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7419 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 582 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1796 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2977 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4364 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8449 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6224 1
Ведомости 1180 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
