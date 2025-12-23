Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коваленко Валерия
СОБЫТИЯ
Коваленко Валерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 2
|Восход ФГБУ НИИ 686 1
|НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
|ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
|Макаров Владимир 76 2
|Удинцев Игорь 3 2
|Рыжков Роман 5 2
|Щербов Роман 15 2
|Серебряков Виктор 56 2
|Тихонов Анатолий 19 2
|Головко Елена 2 2
|Шереметцев Эдуард 6 1
|Фролова Екатерина 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157297 2
|Монако Княжество 106 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
|Ведомости 1250 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409647, в очереди разбора - 731116.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.