Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя»

Переход российских энергетических компаний на отечественное программное обеспечение и оборудование существенно изменил ландшафт информационных систем и бизнес-процессы. Сегодня уже можно проанализировать, как именно импортозамещение повлияло на деятельность энергокомпаний, какие подходы оказались наиболее эффективными, повысилась ли безопасность функционирования энергетических объектов благодаря использованию отечественных решений.

Госкомпании, следуя рекомендациям Минцифры, уже удвоили ИТ-расходы за период с 2022 по 2024 год, а новые методические рекомендации предписывают ежегодный прирост на 15%, начиная с 2025 года.

Например, в РусГидро импортозамещение значимых объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) – один из самых значительных по затратам процессов. План по переводу КИИ только одной компании на доверенные ПАК (программно-аппаратные комплексы) до 2030 года, оценивается примерно в 14 млрд рублей.

Так ли необходимо наращивать ежегодные расходы, если основные мероприятия по импортозамещению программного оборудования уже исполнены? Где находится разумная граница этих затрат и не становятся ли энергокомпании спонсорами ИТ-отрасли, отвлекая значимые финансовые ресурсы в ущерб основной деятельности? Эти и другие насущные вопросы были в жаркой дискуссии обсуждены на круглом столе, который провела компания РусГидро в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя».

Участники дискуссионной площадки говорили о том, что отечественные разработчики дают очень высокие цены, понимая необходимость госкомпаний тратить все больше и больше. Минцифры планировало до конца 2024 года создать единый прайс для закупок софта госструктурами.

Одним из возможных финансовых решений может стать включение затрат на импортозамещение, информационную безопасность и цифровую трансформацию в тариф для компаний электроэнергетики. Вопрос ранее уже обсуждался в Минэнерго. В частности, на прошлогоднем отраслевом форуме замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев говорил о том, что существуют предельные значения ежегодного роста тарифов. Этот показатель зависит в том числе от региональных органов власти. Но не все руководители регионов пользуются предельными значениями. Он предложил энергокомпаниям бороться за источники и использовать тарифные возможности по максимуму. За год ситуация кардинально не изменилась.

Несмотря на курс на импортозамещение, некоторые компании продолжают использовать иностранные решения (например, SAP) в переходный период, который может занять 5-7 лет. На вопрос, какие с этим связаны риски, включая возможные санкции со стороны регуляторов и исковые претензии от правообладателей, заместитель гендиректора «Россетей» Константин Кравченко пояснил, что для выполнения всех задач по цифровизации и перехода на российское ПО компании требуется оценочно 350 млрд рублей, но такого ресурса сейчас нет, так как «все упирается в тариф». Поэтому компания временно использует «еще несамартизированное ПО».

Еще одну важную тему поднял заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков, модерирующий дискуссию. Говоря о том, что операционная система – это основа, на которой должен базироваться обновленный ИТ-ландшафт, он отметил, что по состоянию на февраль 2025 г. в Реестр российского ПО включена 51 операционная система, но ни одна из них не обеспечивает все потребности пользователей. До сих пор остаются открытыми вопросы подключения переферийных устройств, совместимости операционной системы с отечественным программным обеспечением, недостатка функционала. По словам Ильгама Мехдиева, старшего вице-президента компании «Алми», ведущего производителя инновационного российского софта, российские разработчики быстро реагируют на запросы пользователей и расширяют функционал своих продуктов. И делается это гораздо быстрее, чем в свое время реагировал, например, Майкрософт. Ильгам Мехдиев подчеркнул, что через пару лет на рынке появится ПО на уровне мировых аналогов.

Также был затронут вопрос о том, когда российские разработчики перейдут от продажи лицензий к глубокой работе с заказчиками для понимания их потребностей.

С уходом таких «монстров» как SAP, IBM и Oracle на российском рынке должны появляться свои глобальные разработчики ПО. Платформа 1С – самое популярное решение для импортозамещения ERP. По словам Александра Чарикова, гидроэнергетики уже отказались от SAP в пользу 1С. Глава 1С Борис Нуралиев подтвердил, что сейчас доля рабочих мест на 1С уже превысила 80% рабочих мест, а до перехода на российское ПО было менее 40%.

Российские компании пока еще только пытаются догнать мировых лидеров по качеству продуктов, и уровню понимаю процессов и потребностей заказчиков, но уже уверенно обгоняют их по стоимости. Необходимость госкомпаний импортозаместиться в короткие сроки приводит к тому, отечественные ИТ-компании заработать, «пользуясь случаем». Появятся ли на российском рынке крупные игроки, которые не просто продают лицензии на разработанный софт, но будут работать с заказчиками для понимания их потребностей? Остановится ли высокий рост цен на российские решения и поможет ли в этом единый прайс-лист, о котором говорили ранее? Борис Нуралиев, генеральный директор 1С, считает, что разработчики решают в кратчайшие сроки масштабные и уникальные задачи и слышат рекомендации Минцифры сдерживать стоимость своих услуг.

Технологическая независимость – один из приоритетов государства. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на форуме «Микроэлектроника 2025» о планах правительства направить свыше 250 млрд рублей из федерального бюджета на развитие электронной промышленности в 2026-2028 годах. Между тем, даже в таком критически важном направлении, как системы АСУТП, наблюдается недостаточность полностью российских решений. До сих пор в отечественном промышленном оборудовании продолжают использоваться импортные компоненты. Александр Распутин, генеральный директор компании Прософт, считает, что ресурсная база расширяется за счет внутреннего производства и поставок из дружественных стран, но в целом ситуация непростая.

Министр Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев подчеркнул, что задачи по импортозамещению госкомпаниями ТЭК решаются успешно, быстрее чем во многих других секторах, а будущее российской цифровизации будет сфокусировано на трех главных аспектах – роботизации, усилении защиты критической информационной инфраструктуры и повышении цифровой зрелости. Замминистра энергетики Эдуард Шереметцев особо отметил важность внутриотраслевой кооперации для снижения расходов и решительности компаний в проведении тестирования нового ИТ-оборудования.

Подводя итоги сессии, Александр Чариков констатировал, что за три года цели ИТ- импортозамещения госкомпаниями ТЭК в основном выполнены, ИТ-ландшафт перестроен, а цифровая трансформация стала важным показателем эффективности операционной деятельности. Следующий этап – сместить фокус внимания с тотальной замены на эффективное и быстрое развитие полученных решений.