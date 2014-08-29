Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch

obe и Spatial Energy объявили о новых возможностях внедрения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в нефтегазовом секторе, появившихся после приобретения компанией-поставщиком данных ДЗЗ Digital Globe компании Spatial Energy, которая занимается предоставлением геоинформационных услуг нефте- и газодобывающим компаниям. По словам основателя Spatial Energy Бада Поупа (Bud Pope), в

Компания Digital Globe представила свой новый продукт – высококачественные спутниковые снимки с разрешением 50 см. Снимки сделаны с надира и имеют минимальную радиальную ошибку 5 м (CE90). В настоящее в

формационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного комплекса ArcGIS станут доступны снимки высокого разрешения из постоянно обновляемой библиотеки компании DigitalGlobe – оператора спутников дистанционного зондирования Земли. Официально об этом объявил президент компании Esri Джек Данжермонд на Лондонской конференции Defence Geospatial Intelligenc

31 марта 2010 года объём архива высокодетальных космических изображений компании DigitalGlobe превысил 1 млрд. км2, увеличившись на треть только за прошедший год. Для сравнения: общая поверхность Земного шара примерно в два раза меньше и составляет около 510 млн. км2, площа