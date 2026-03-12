Разделы

Стратонавтика

12.03.2026 RUVDS запустил дата-центр в Антарктиде 1
12.03.2026 Начались испытания российского дата-центра в Антарктиде 1
29.10.2024 RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков 1
24.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера 1
12.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76 1
26.03.2024 Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс 1
19.03.2024 Арктический дата-центр RUVDS будет сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину 1
06.03.2024 RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе 1
13.07.2023 RuVDS впервые размещает сайт в космосе 1
27.06.2023 Пусковой контейнер со спутником-сервером RuVDS доставлен на орбиту 1
14.06.2023 Спутник-сервер RuVDS прошел испытания и подготовлен к запуску на орбиту 1

RuVDS - МТ Финанс 82 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4650 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 584 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 2
Gett 87 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 377 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Энергогарант САК ПАО 8 1
Газпром ПАО 1433 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 58 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 19 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3122 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12185 6
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 209 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1195 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7221 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1281 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3096 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 458 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17315 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5699 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 966 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2363 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3297 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13181 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 528 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1922 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8265 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
Стратонавтика - Стратосат 4 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1539 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 477 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 1
Цаплин Никита 74 9
Ефремов Денис 7 5
Корниенко Михаил 25 4
Бодров Владимир 7 4
Лынник Александр 4 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 843 7
Россия - РФ - Российская федерация 159457 7
Арктика - Северный полюс 181 6
Земля - планета Солнечной системы 10717 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 3
Россия - СФО - Новосибирск 4736 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3331 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 3
Россия - Крайний Север 327 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 2
Россия - ДФО - Амурская область 870 2
Аргентина - Аргентинская Республика 603 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 678 1
Мировой океан - World Ocean 524 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1260 7
РГО ВОО - Барнео - комплексная высокоширотная арктическая экспедиция 7 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1368 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1348 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 2
Парашют - Прыжки с парашютом 118 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 484 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 111 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3780 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 44 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
