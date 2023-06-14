Спутник-сервер RuVDS прошел испытания и подготовлен к запуску на орбиту

Спутник-сервер RuVDS, разработанный хостинг-провайдером совместно с компанией «Малые космические системы» (МКС), упакован в пусковой контейнер и интегрирован в аппарат «Стратосат ТК-1» компанией «Стратонавтика» после прохождения предполетных испытаний. Аппараты доставлены на космодром «Восточный» в Амурской области, что завершило цикл подготовительных мероприятий к запуску, запланированному на 27 июня.

Вывод спутника-сервера на орбиту позволит RuVDS протестировать функционирование серверного оборудования в экстремальных условиях космического пространства и оценить перспективы дальнейшего развития проекта.

«Могу с уверенностью сказать, что мы полностью готовы: оборудование уже на месте, следующей точкой в маршруте нашего аппарата будет уже орбита Земли. Миссия продлится около года, у нас обширная программа: от проверки работы серверных систем до проектов, направленных на популяризацию науки и технологий – и, хотя скорость передачи данных со спутника всего 1,2 Кбит/c, этого хватит, чтобы реализовать их в полном объеме. Интернет тоже начинался не с трансатлантических гигабитных сетей. Детали будут раскрыты позже, но уже сейчас могу подчеркнуть, что принять участие в нашем космическом эксперименте сможет любой желающий», – отметил Никита Цаплин, основатель и генеральный директор российского хостинг-провайдера RuVDS.

Миссия станет первым применением пускового контейнера тайнисат на практике: решение компании МКС позволяет запускать пико-спутники минимальным размером 5x5х5 см на ракетах, оборудованных пусковыми контейнерами для «Кубсатов», размеры которых начинаются от 10x10х10 см, что позволит запускать до 8 пико-спутников за единицу объема кубсатов.

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«Наши аппараты успешно прошли полный цикл испытаний, от вибродинамических и термовакуумных до функциональных и интеграционных. Остался последний этап – лётные испытания после пуска ракеты и передача космического аппарата в эксплуатацию заказчику. Это будет уникальная миссия, каждый элемент которой несет новые знания и открывает перспективы для дальнейшей работы. Уверен, что этот дебют станет важнейшей вехой как для компании МКС, так и для RuVDS», – сказал Владимир Бодров, генеральный директор компании «Малые космические системы».

Подготовка космической миссии проводится компанией «Стратонавтика», которая разработала «материнский» спутник — космический аппарат «Стратосат ТК-1», в который интегрирован пусковой контейнер, с которого, в свою очередь, будет выведен на орбиту аппарат RuVDS.