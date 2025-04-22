Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бодров Владимир
Бодров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Стратонавтика 9 4
|RuVDS - МТ Финанс 61 4
|Орбита 292 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
|Стратонавтика - Стратосат 4 4
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 3
|Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
|Цаплин Никита 55 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.