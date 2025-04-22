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Бодров Владимир



22.04.2025 RUVDS приступили к испытаниям спутника-платформы 1
29.10.2024 RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков 1
13.07.2023 RuVDS впервые размещает сайт в космосе 1
27.06.2023 Пусковой контейнер со спутником-сервером RuVDS доставлен на орбиту 1
14.06.2023 Спутник-сервер RuVDS прошел испытания и подготовлен к запуску на орбиту 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Бодров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Стратонавтика 9 4
RuVDS - МТ Финанс 61 4
Орбита 292 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
Gett 81 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7028 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9844 4
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 190 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2973 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1092 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 403 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 463 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7606 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1209 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1869 1
Стратонавтика - Стратосат 4 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
Цаплин Никита 55 4
Земля - планета Солнечной системы 10444 3
Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
Россия - ДФО - Амурская область 766 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4034 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3050 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Россия - СФО - Новосибирск 4388 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 221 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1126 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 463 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6452 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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