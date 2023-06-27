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Пусковой контейнер со спутником-сервером RuVDS доставлен на орбиту

Пусковой контейнер со спутником-сервером хостинг-провайдера RuVDS доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Запуск был осуществлен с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом CNews сообщили представители RuVDS.

Подготовкой космической миссии занималась компания «Стратонавтика», которая разработала «материнский» спутник — аппарат «Стратосат ТК-1». В него интегрирован пусковой контейнер совместной разработки компаний «Малые космические системы» и «Стратонавтика», с которого, в свою очередь, будет выведен на орбиту аппарат RuVDS.

«Можно сказать, что наша миссия началась. Первые дни аппарат будет находиться в пусковом контейнере, а затем уже отправится в самостоятельное путешествие по орбите. Мы проведем целую серию тестов, связанных с работой серверного оборудования, а также реализуем несколько проектов образовательной направленности. Наша цель – не спутник для себя, а аппарат, прикоснуться к которому сможет каждый желающий, и сейчас все наши усилия направлены именно на это», – сказал Никита Цаплин, основатель и генеральный директор российского хостинг-провайдера RuVDS.

Космический аппарат формата пико-спутник 5х5х10 см позволит протестировать работу серверного оборудования, а сама миссия по его выведению на орбиту станет первым применением пускового контейнера на практике. Аппараты успешно завершили прохождение полного цикла предполетных испытаний в начале лета.

«Сегодняшний пуск знаменует начало наших первых летных испытаний. Задачу пускового контейнера на грядущие несколько дней можно описать просто: вывод космического аппарата в космос и его передача в эксплуатацию заказчику. Пико-спутники обходится в 10 раз дешевле по сравнению с обычными «КубСатами», потому уверен, что спрос на технологию пускового контейнера будет только расти», – сказал Владимир Бодров, генеральный директор «Малых космических систем».

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RuVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «Финам», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарийМосковская биржа»), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и др. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также шестью гермозонами в России (две гермозоны в Москве, а также по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирскe).

«Малые космические системы» — резидент Сколково с проектом «Разработка программно-определяемой космической системы пико-класса с совместимостью со средствами доставки CubeSat», создана энтузиастами космической индустрии для развития спутников пико-класса в России и мире. Работы по созданию программно-определяемой спутниковой системы проводятся при поддержке «Фонда содействия инновациям».

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