RuVDS впервые размещает сайт в космосе

Спутник-сервер компании RuVDS продемонстрировал возможности хостинга с орбиты. Несмотря на возникновение нештатной ситуации при выходе из пускового контейнера и повреждение дискового массива, система космического аппарата воспроизвела резервную версию HTML-страницы. Ознакомиться с ее содержанием посредством специального портала может любой желающий.

Тестовый проект поддерживает связь с приемными станциями на Земле и транслирует HTML-код на частоте 436,26 МГц. Приемные станции подключены к интернету, что и дает пользователю на Земле доступ к информации. Также космический аппарат позволит исследователям, включая школьников и студентов, изучить работу оборудования, выполняющего роль серверного, в условиях невесомости, высокой радиации и экстремальных температур.

«Наша космическая миссия – это тест технологий, и первые выводы можно делать уже сейчас. Изначально мы планировали хостинг более «тяжелой» HTML-страницы, но технические проблемы, возникшие уже на орбите, привели нас к ее «урезанию» до более примитивного вида, хотя, отмечу, это по-прежнему сайт. На Земле мы работаем по высокому стандарту надежности оборудования и инфраструктуры Tier III и в космическом проекте уделили особое внимание вопросам обеспечения бесперебойного доступа. Потому в аппарате и была предусмотрена резервная система, которая, как мы видим, сработала на «отлично». Спутник продолжает выполнять свои функции, и все дальнейшие планы компании по в том числе и образовательному направлению будут реализованы», – сказал Никита Цаплин, основатель и генеральный директор RuVDS.

Хостинг тестового сайта стал первой задачей аппарата после того, как пусковой контейнер компании «Малые космические системы» (МКС) вывел его на орбиту 11 июля, а сама миссия – первым применением пускового контейнера МКС на практике.

«Наша технология пускового контейнера показала свою эффективность, обеспечив доставку и функционирование экспериментального аппарата. Спутник-сервер RuVDS – это так называемый тайнисат, который может уместиться на ладони. Подобный формат идеально подходит для небольших исследовательских миссий и, уверен, спрос на него будет только расти. Потому неслучайно, что в перспективе наш пусковой контейнер сможет выводить на орбиту сразу несколько десятков таких спутников», – отметмил Владимир Бодров, генеральный директор «Малых космических систем».

Пусковой контейнер со спутником RuVDS был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» 27 июня. Подготовкой космической миссии занималась компания «Стратонавтика», которая разработала «материнский» спутник – «Стратосат ТК-1». В него интегрировали пусковой контейнер, с которого и был выведен на орбиту аппарат RuVDS.