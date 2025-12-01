Разделы

Спутник-платформу RUVDS доставят на орбиту в конце декабря 2025 года

Спутник-платформа хостинг-провайдера RUVDS будет выведен на рабочую орбиту аппаратом Mule 4T разработки ОКБ «Пятое поколение» (АО «ОКБ5»). Пуск ракеты носителя Союз-2.1б, который обеспечит доставку аппаратов в космос, запланирован на 28 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Мы успешно прошли все подготовительные этапы и настройку оборудования, наш спутник RUVDSSat1 уже интегрирован с материнским аппаратом и готов к пуску. Как и в случае с нашим предыдущим аппаратом, новая миссия экспериментальная – вывод на рабочую орбиту будет проходить в два этапа: доставка ракетой-носителем и отстрел с Mule 4T. На первом этапе состояние нашего спутника будет отслеживаться через материнский аппарат, но как только будут проверены все подсистемы, он отправится в самостоятельный полет», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Расчетный срок службы спутника платформы составляет один год. Главная задача RUVDSSat1 заключается предоставлении разработчикам ПО и радиолюбителям возможность тестировать свой софт прямо в космосе – на действующем аппарате. Также в ходе срока службы спутника RUVDS реализует ряд научно-образовательных проектов с партнерами.

«Для нас главной миссией является подтверждение работоспособности нового способа доставки пикоспутников на орбиту – с использованием материнского спутника. RUVDS в данном случае выступает в качестве одного из пионеров. Компания реализует свой проект на уникальной платформе пикоспутников TriSat, созданной с целью реализации амбициозной IT-инициативы, что еще больше усиливает научно-экспериментальный характер предстоящего пуска», – сказал коммерческий директор ОКБ «Пятое поколение» Владимир Бодров.

