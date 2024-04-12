Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76

Серверное оборудование, на базе которого компания RUVDS развернёт дата-центр в непосредственной близости от Северного полюса, доставлено на территорию ледового лагеря «Барнео». Электроника была сброшена с борта Ил-76, с которого позже был совершен первый в мире прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс.

Рекорд установили лётчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко, лётчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов, спрыгнув с борта самолёта Ил-76. Трое рекордсменов находились в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около 1 км. Встречу и эвакуацию стратонавтов обеспечивают сотрудники ледового лагеря «Барнео».

«Наше присутствие в Арктике, пусть пока и временное, позволит проверить сразу несколько гипотез, связанных с хранением и передачей информации. В частности, хотим протестировать устойчивость оборудования к арктическим температурам и условиям, оценить влияние северных сияний на сигнал и прочие аспекты. Оборудование спроектировано для работы в экстремальных условиях. Также в проекте будет задействован спутник, который хостинг-провайдер вывел на орбиту в июле 2023 г. В перспективе наша инициатива позволит по-новому подойти к развертыванию вычислительных мощностей в регионе, открыв новые возможности как ученым, сокращая издержки по части связи, так и бизнесу – как в вопросе промышленного освоения Арктики, так в реализации инициатив вроде того же Севморпути», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Техническое обеспечение стратосферного прыжка, в частности подбор кислородного оборудования, разработку систем электроподогрева, сборку и настройку систем контроля показателей прыжка, систем радиосвязи, и другого необходимого оборудования осуществляет аэрокосмическая лаборатория «Стратонавтика».

«Сегодня мы прыгнули из стратосферы на Северный полюс Земли. Разработанное нами и нашими коллегами из разных российских инженерных компаний оборудование доказало свою работоспособность в одной из самых суровых по условиям точке Земли. Следующей моей задачей, уже на полярном льду, будет разворачивание сервера RUVDS, который должен помочь нам обеспечить передачу данных через наши орбитальные пикоспутники, так как никакой связи, кроме спутниковой, здесь нет. И этот новый опыт, я надеюсь, поможет нашим последователям не только осваивать Крайний Север, но и продолжить движение за «край» Земли в космос», – сказал Денис Ефремов, один из участников рекордного прыжка.