RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе

Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Эксперимент стартует в конце марта-начале апреля этого года.

Сервер будет поддерживать связь с космическим аппаратом RuVDS, передавая через него актуальную телеметрию. Хостинг-провайдер и специалисты из компании «Стратонавтика», выступающей техническим партнером проекта, будут отслеживать точность переданных данных и их качество. Полученные сведения позволят сделать выводы о работе серверного оборудования в экстремальных условиях жесткой природной среды и выступить с инициативами по доработке используемых механизмов обеспечения связи.

«Этим экспериментом мы продолжаем тестировать «на прочность» существующее серверное оборудование. Сейчас тема Арктики как никогда актуальна и, уверен, нам будет что предложить тем, кто займётся её освоением с точки зрения коммуникаций и инфраструктуры. К тому же, наш космический аппарат, выведенный на орбиту в прошлом году, пролетает над полюсом каждые 1,5 часа. Это, в отличие от пролёта над каким-либо городом, позволяет получить сигнал без каких-либо помех», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS.

Проект рассчитан на время работы лагеря, что составит до одного месяца. За работой арктического дата-центра которого смогут наблюдать все желающие – для упрощения доступа к хранящейся на нём информации RuVDS запустит отдельный сайт.