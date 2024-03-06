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RuVDS разместит серверное оборудование на Северном полюсе

Хостинг-провайдер RuVDS проведёт эксперимент по развертыванию серверного оборудования в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Эксперимент стартует в конце марта-начале апреля этого года.

Сервер будет поддерживать связь с космическим аппаратом RuVDS, передавая через него актуальную телеметрию. Хостинг-провайдер и специалисты из компании «Стратонавтика», выступающей техническим партнером проекта, будут отслеживать точность переданных данных и их качество. Полученные сведения позволят сделать выводы о работе серверного оборудования в экстремальных условиях жесткой природной среды и выступить с инициативами по доработке используемых механизмов обеспечения связи.

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«Этим экспериментом мы продолжаем тестировать «на прочность» существующее серверное оборудование. Сейчас тема Арктики как никогда актуальна и, уверен, нам будет что предложить тем, кто займётся её освоением с точки зрения коммуникаций и инфраструктуры. К тому же, наш космический аппарат, выведенный на орбиту в прошлом году, пролетает над полюсом каждые 1,5 часа. Это, в отличие от пролёта над каким-либо городом, позволяет получить сигнал без каких-либо помех», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS.

Проект рассчитан на время работы лагеря, что составит до одного месяца. За работой арктического дата-центра которого смогут наблюдать все желающие – для упрощения доступа к хранящейся на нём информации RuVDS запустит отдельный сайт.

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