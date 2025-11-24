МТС расскажет москвичам о главных событиях столицы

МТС добавила на интерактивную карту мобильного приложения «Прогрессоры» информацию о фестивалях, выставках, мастер-классах, которые проводит в Москве Комитет общественных связей и молодежной политики столицы. За посещение локаций пользователи получат виртуальную валюту, которую можно потратить на скидки у партнеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов и председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Стороны договорились о совместном развитии проектов, направленных на создание условий для большей вовлеченности молодежи в социальной, научной, спортивной и культурной жизни Москвы.

Для этого МТС разместила на интерактивной карте Москвы в мобильном приложении «Прогрессоры» информацию о мероприятиях, которые проводит Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Пользователи смогут получать за посещение мастер-классов, выставок, фестивалей и других событий прокоины. Это виртуальная валюта приложения «Прогрессоры», которую пользователь может потратить на оплату услуг связи, а также скидки у партнеров, в том числе облачный гейминг, доставку еды и т.д. Также на карте приложения появятся точки мультиформатного пространства Молодежи Москвы, которые пользователи смогут использовать под коворкинги, контент-фермы, медиастудии для занятия творчеством, карьерой и спортом.

«Работа с молодой аудиторией остается в фокусе компании МТС, мы продолжаем выводить на рынок продукты и сервисы, ориентированные на молодых, активных и амбициозных людей. Сотрудничество с Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы поможет нам быть еще ближе к активной молодежи, помогать ей оставаться на связи, предоставляя качественные услуги связи и современные технологические решения», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

«Мы видим, насколько современная молодежь Москвы разносторонняя и динамичная. Наша задача — идти в ногу со временем и предлагать им возможности, которые действительно отвечают их образу жизни. Новый проект с МТС — это именно такая история: один клик в приложении открывает доступ к сотням городских событий и десяткам полезных бонусов за участие в них», — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Прогрессоры» — это мобильное приложение от МТС для молодежной аудитории, объединяющее в себе цифровые сервисы, игровые механики, рекомендации о том, как можно провести свободное время, а также тариф с пакетом интернет-трафика, минут и СМС. Скачать приложение можно в AppStore, Google Play и RuStore.

Проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики помогает юным жителям столицы от 14 до 35 лет развиваться, учиться и творить. Здесь они могут предлагать идеи, участвовать в конкурсах, находить единомышленников и реализовывать свои проекты при поддержке города.