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В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников

Городские голосовые помощники с искусственным интеллектом в 2023 г. чаще всего обрабатывали звонки петербуржцев при обращениях в службу «122» и Городской центр жилищных субсидий, а также консультировали жителей об услугах МФЦ. «Виктория» — голосовой помощник «Службы 122» — стал самым востребованным из ассистентов. За 2023 г. этим помощником было обработано более 7 млн обращений, что в два раза больше, чем за 2022 г.

«Виктория» входит в систему голосовых помощников СПб ГУП «АТС Смольного», которые работают по нескольким направлениям — здравоохранение, транспорт, ЖКХ, а также государственные услуги. «Виктория» обеспечивает ряд возможностей в «Службе 122»: голосовой помощник может вызвать врача на дом, уточнить статус ранее созданной заявки по вызову врача, записать пациента к специалисту или на диспансерное наблюдение, напомнить о предстоящей записи или перенести время визита на другой день. В среднем «Виктория» обрабатывает более 19,6 тыс. звонков ежедневно.

Другой востребованный голосовой ассистент из системы помощников «АТС Смольного» используется в Справочной службе Городского центра жилищных субсидий. Он консультирует жителей по вопросам изменения предоставления компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. За 2023 г. по этому направлению было обработано более 530 тыс. звонков.

К «Авроре», голосовому ассистенту МФЦ, чаще всего обращаются для записи на прием в центр госуслуг, проверки статуса обращения или за информацией о работе отделений. За 2023 г. этим помощником было обработано более 400 тыс. звонков, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2022 г.

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Безопасность

Ведется постоянный мониторинг работы ассистента и корректируется длина и состав сценариев, по которым «Аврора» общается с петербуржцами, чтобы получение государственной услуги происходило максимально быстро и без лишнего ожидания. Кроме того, с учетом статистики обращений в отделения МФЦ Санкт-Петербурга оперативно добавляются новые возможности и функции. Так, в августе 2023 г. с помощью голосового помощника МФЦ стало возможным по телефону отказаться от сбора биометрических персональных данных.

«В Санкт-Петербурге технологии искусственного интеллекта превратились в практический инструмент для оптимизации процессов в разных сферах жизни. Голосовые ассистенты внедряются на тех направлениях, где искусственный интеллект может исключить длительное ожидание ответа и уменьшить количество потерянных вызовов. Технологии позволяют снизить нагрузку на операторов и персонал: например, голосовой ассистент «Виктория» может отвечать на 4 тыс. звонков одновременно», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

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