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МФЦ Мои документы СПб ГКУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ


27.10.2026 Региональная трансформация: как ИТ-инновации меняют госуправление и бизнес на Северо-Западе 1
09.09.2024 Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux 2
31.05.2024 Петербуржцы стали активнее пользоваться возможностями чат-ботов 1
18.04.2024 В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников 1
10.04.2023 Mons разработала информационный киоск с голосовым управлением для петербургского МФЦ 2
25.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по внедрению голосового робота в МФЦ Санкт-Петербурга 3
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS 1
13.03.2018 «Корус Консалтинг» подвела итоги работы с Комитетом по информатизации Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

МФЦ Мои документы СПб ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 30 1
SAP SE 5635 1
Dell EMC 5212 1
Western Digital Corporation - WDC 590 1
Yandex - Яндекс 9446 1
9771 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
Telegram Group 3037 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 418 1
Аргус-Спектр 19 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 233 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 87 1
БорисХоф - BorisHof 13 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 2
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 47 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3683 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2900 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1614 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2392 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2934 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1009 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 734 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4773 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 549 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2792 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 1
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MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 770 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1428 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 2
Linux OS 11724 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 569 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 513 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
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Александров Максим 10 1
Кочанов Дмитрий 21 1
Кравченко Георгий 14 1
Огородников Антон 7 1
Зейтениди Наталья 40 1
Кудрин Вадим 4 1
Сытник Андрей 27 1
Жеребятьева Ольга 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 7
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
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