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Индексная книга CNews*
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Речевые технологии ASR Automatic Speech Recognition Автоматическое распознавание речи Speech Analytics Речевая аналитика Инструменты анализа речи

Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи


07.03.2023 Цифровое здравоохранение 2023 1
30.11.2022 Merlion и Aurus подписали дистрибьюторское соглашение 2
30.11.2022 VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора 1
29.11.2022 «Сбер» открыл публичный доступ к платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech для реализации некоммерческих проектов 1
28.11.2022 «Т1 интеграция» будет продвигать речевые решения BSS 1
22.11.2022 Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics 2
10.11.2022 ИИ-помощники в банках стали глубоко вникать в проблемы клиентов — исследование Naumen 1
07.11.2022 Константин Лопаткин, Айтеко.Cloud: Интеграция, облако, ЦОД – три ключевых направления наших продуктов 1
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии 2022 1
31.10.2022 Названы тенденции на рынке IP-телефонии 2
31.10.2022 Данные — на ваших серверах, их обработка — в облаках: новый вид АТС появился в России 1
28.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров по IP-телефонии 2022 1
28.10.2022 MANGO OFFICE обновляет модуль определения эмоциональной окраски разговоров 2
27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области 3
26.10.2022 Группа компаний ЦРТ представила экспертизу в области ИИ-решений для контактных центров и тренд онлайн речевой аналитики 2
24.10.2022 «Айтеко» запустила новый бренд, объединяющий облачные сервисы, услуги дата-центра, аренды оборудования, ПО и консалтинга 1
18.10.2022 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для создания решений на основе нейроморфных технологий 1
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound 1
13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение 2
10.10.2022 Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей 1
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
29.09.2022 3iTech и CTI стали партнерами 2
22.09.2022 «Вконтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам 3
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
15.09.2022 3iTech и Softline заключили партнерское соглашение 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 2
04.08.2022 «Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств 1
02.08.2022 Исследование: 75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО 1
01.08.2022 3iTech и Aurus заключили партнерское соглашение и представили рынку совместное решение 2
27.07.2022 «Энергобанк» внедрил речевую аналитику BSS 2
26.07.2022 Аналитика «Телфин»: малый бизнес выступает драйвером развития новых услуг на телеком-рынке 1
25.07.2022 Mango Office расширяет функционал речевой аналитики 2
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 2
13.07.2022 Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 1
08.07.2022 Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи? 1
07.07.2022 Современные контакт-центры 2022 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
23.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1

Публикаций - 372, упоминаний - 456

Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 16
IBM - International Business Machines Corp 9167 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 9
Cisco Systems 4858 7
Nvidia Corp 3203 6
3i Technologies - 3iTech - ДСС Лаб 32 6
Microsoft Corporation 23395 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
3i VOX 8 4
Google LLC 10865 3
Oracle Corporation 6271 3
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 3
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 3
Технологии Распознавания 502 3
ФОРС - Центр разработки 551 3
LG Electronics 3530 3
Samsung Electronics 9667 3
Forte-IT - Форте-АйТи 32 3
Нейронные сети ООО 524 3
Информзащита 678 2
Nuance Communications - ScanSoft 86 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Сбер - Dialog - Диалог 1 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Dialogic Corp 90 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 2
Nortel Networks 1295 2
Genesys 201 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 2
Beltel - Белтел 134 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 97 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Авантаж 65 1
Телематические системы 55 1
Promt - Промт 270 1
Philips 2038 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 237 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 7
Самолёт ГК 1649 2
DHL Express 115 2
Почта России ПАО 1973 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 18 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Точка 3765 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 41 1
Верный - торговая сеть 255 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 63 1
Стройтрансгаз 19 1
Airbus Defence and Space - EADS 171 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 1
Бурсервис НПП 1 1
MSC Cruises 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 5 1
Nestle Purina Petcare - Нестле Пурина Петкер 4 1
Альфа-Банк 1579 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 1
X5 Group 804 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Barclays 98 1
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 1
Иркутскэнерго ПАО 46 1
Газпром нефть 489 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 1
Газпром ПАО 1144 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Почта Банк 344 1
Связной ГК 1327 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
ВТБ - ВТБ24 660 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Федеральное казначейство России 1540 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 1
Президент Российской Федерации 3492 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
МВД РФ Управление К 118 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 80 1
German Federal Office of Defence Technology and Procurement - Немецкое управление оборонных технологий и поставок - Немецкого федеральное ведомство оборонных технологий и закупок 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 95
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 86
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 46
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 12
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 80 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 12
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 501 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 9
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3208 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12470 8
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 8
Речевые технологии - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей 27 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 7
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2904 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 6
Голосовые сообщения - Voice messages 1644 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 4
ЦОВ - Центр обработки вызовов 317 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 4
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2333 4
Виртуализация - Virtualization 4709 4
Linux OS 8153 8
Microsoft Windows 2528 4
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 4
3i ASR - 3i Speech Transcriptor 5 3
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 695 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 168 3
Microsoft Azure 1315 3
Microsoft Windows 10 13409 3
3i ASR - 3i Speech Recognition 2 2
Microsoft Windows Hello 192 2
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 70 2
Cisco Crosswork Cloud 4 2
Google Cloud Platform - GCP 270 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 62 2
Apple iPhone 6 6131 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3122 2
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 2
Forte-IT - IntelleScript Pro 9 2
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 84 2
Intel XScale PXA 167 2
Cisco Silicon One Q 4 2
Сбер - Cloud - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 46 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 22 2
3i Touchpoint Analytics 10 2
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 1
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Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 46 1
AMD Polaris 4 1
Бифит iBank 53 1
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Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 2 2
Гордеева Анна 36 2
Попов Олег 48 1
Malik Dave - Малик Дэйв 1 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 9 1
Школьников Николай 26 1
Бетсис Павел 99 1
Саушкин Олег 31 1
Сафронов Андрей 2 1
Евстратов Алексей 3 1
Усевич Мария 5 1
Кацоев Алексей 17 1
Коваленя Алексей 2 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Федяев Павел 2 1
Макеев Дмитрий 10 1
Шустер Дмитрий 4 1
Кондратюк Наталья 2 1
Саттаров Руслан 1 1
Меринов Юрий 2 1
Баукова Наталья 10 1
Ляпин Андрей 10 1
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Синдинский Иван 1 1
Белов Дмитрий 5 1
Дырмовский Дмитрий 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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