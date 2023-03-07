Индексная книга CNews*
Речевые технологии ASR Automatic Speech Recognition Автоматическое распознавание речи Speech Analytics Речевая аналитика Инструменты анализа речи
Публикаций - 372, упоминаний - 456
Речевые технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
|Любимов Алексей 26 6
|Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 2 2
|Гордеева Анна 36 2
|Попов Олег 48 1
|Malik Dave - Малик Дэйв 1 1
|Wilson Steve - Уилсон Стив 9 1
|Школьников Николай 26 1
|Бетсис Павел 99 1
|Саушкин Олег 31 1
|Сафронов Андрей 2 1
|Евстратов Алексей 3 1
|Усевич Мария 5 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Коваленя Алексей 2 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Федяев Павел 2 1
|Макеев Дмитрий 10 1
|Шустер Дмитрий 4 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Саттаров Руслан 1 1
|Меринов Юрий 2 1
|Баукова Наталья 10 1
|Ляпин Андрей 10 1
|Краснова Анна 6 1
|Путин Владимир 2696 1
|Губарев Роман 1 1
|Индин Виталий 2 1
|Синдинский Иван 1 1
|Белов Дмитрий 5 1
|Дырмовский Дмитрий 92 1
|Слизень Виталий 242 1
|Лазаренко Дмитрий 25 1
|Казак Максим 161 1
|Муталлапова Бэлла 1 1
|Долгов Владимир 56 1
|Мякишева Марина 84 1
|Солонин Виталий 89 1
|Карлсон Галина 3 1
|Кучерук Павел 16 1
|Forbes - Форбс 623 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|Silicon 508 1
|500 Startups 14224 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|Datamonitor 83 2
|Juniper Research 501 1
|Frost & Sullivan 200 1
|Cisco Annual Internet Report 3 1
|Synergy Research Group 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.